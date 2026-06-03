Patrimonio
La Junta de Andalucía actuará de urgencia en Medina Azahara ante el peligro de derrumbe de una parte del yacimiento cordobés
La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía destina más de 60.000 euros para evitar el desplome del Camino Ronda Bajo
La Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Cultura y Deporte, ha sacado un contrato de emergencia para actuar en el yacimiento arqueológico de Medina Azahara, localizado en Córdoba capital. La razón, el peligro "grave e inminente" de derrumbe en una de las zonas del yacimiento.
Según el contrato al que ha tenido acceso este periódico, las obras se localizarán en el conocido como Camino de Ronda Bajo de la ciudad califal, dado que existe un evidente peligro de derrumbe que podría ocasionar daños tanto personales como al propio yacimiento.
Los trabajos
El Camino de Ronda Bajo es una calle localizada en Medina Azahara y que está cubierta con bóvedas de cañón. Según la información del propio yacimiento, esta calle sirvió como vía de comunicación en el siglo X y hoy en día es importante para el conocimiento de los sistemas constructivos de la época califal.
Para ejecutar la obra la Junta de Andalucía ha reservado algo más de 60.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos, cuyo inicio es inminente, será de cuatro meses (sin posibilidad de prórroga).
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