Tribunales
A juicio por ganar un pleito en Córdoba con un documento societario presuntamente falso
El juzgado de lo Mercantil desestimó una demanda contra la acusada, pero la Fiscalía le atribuye ahora un supuesto delito de falsedad, en concurso con una estafa procesal
La Audiencia provincial de Córdoba juzgará este viernes a una acusada de, supuestamente, ganar un pleito mercantil empleando para ello un documento societario falso. De este modo, el juez falló a favor de la ahora encausada, después de que una entidad la demandase y le reclamase una indemnización por su responsabilidad como administradora. Sin embargo, la Fiscalía le atribuye ahora un delito de falsedad en documento privado, en concurso con una estafa procesal. Por estos hechos, reclama que se le impongan tres años de prisión y una multa de 2.700 euros.
En su escrito de conclusiones provisionales, la acusación pública afirma que la procesada respondió a la referida demanda oponiéndose a la misma mediante un escrito, "a sabiendas de su falsedad". Se trataba de un supuesto contrato privado, firmado por un tercero, donde los socios expresaban que la empresa constituida era una entidad ficticia y que "cada socio continuaría gestionando su propio patrimonio aportado a la misma".
Segundo procedimiento en el Juzgado de lo Mercantil 1
El día anterior, se había planteado una demanda de impugnación de acuerdos sociales, que dió lugar a un segundo procedimiento en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba, por lo que se acordó la acumulación de ambas causas. Finalmente, el juez desestimó la demanda de responsabilidad promovida por la entidad contra la acusada, "siendo fundamental y decisivo en dicho fallo el documento aportado por esta en su contestación a la demanda", explica el Miisterio Fiscal.
No obstante, abunda en que este escrito "resulta ser falso, al haber sido manipulado por la acusada u otra persona a su ruego, dado que (la tercera persona) no firmó nunca el mismo". Como consecuencia de estos hechos, la empresa no ha sufrido ningún perjuicio económico, pero la procesada se enfrenta ahora a un juicio ante la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba.
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