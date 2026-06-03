Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 3 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos previstos para esta jornada.
Encuentros en el centro
‘Pensar en compañía’
Nueva sesión de Encuentros en el Centro, dentro del ciclo Pensar en compañía, con Alberto Monterroso, con motivo de la publicación de Averroes y los grandes sabios de Córdoba. Durante su intervención estará acompañado del escritor y editor Javier Ortega. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Pública Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.30 horas.
Recital de poesía
Lectura abierta de poemas
Recital de poesía libre con lectura abierta de poemas propios de socios y amigos del Juan 23. La entrada es libre.
CÓRDOBA. Círculo Cultural Juan 23.
La Palma, 2.
20.30 horas.
Presentación
‘Morante, del calvario a la gloria’
Presentación del libro Morante, del calvario a la gloria, de Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, publicado por Jarana Editores.
CÓRDOBA. Museo Taurino.
Plaza Maimónides, 3.
19.30 horas.
Nueva sesión
‘Siete mujeres hablan de al-Ándalus’
Nueva sesión del ciclo Siete mujeres hablan de al-Ándalus con la profesora Laila M. Jreis-Navarro, titulada Al-Ándalus en primer persona.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Inauguración
‘Mirar con el alma’
Se inaugura la exposición de fotografía Mirar con el alma, de la fotógrafa y periodista Fernand Terpolilli. Estará abierta hasta el 3 de julio.
CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
19.30 horas.
Igualdad y cultura
‘La receta perfecta’
Proyección de la película La receta perfecta, dirigida por Louise Courvoisier, dentro del ciclo de cine Igualdad y cultura. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Plaza de Colón.
22.00 horas.
Exposición
‘Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento’
Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib que explora la caligrafía árabe de vanguardia.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
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