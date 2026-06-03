Salud
El hospital Reina Sofía de Córdoba llama a la juventud en una campaña a favor de la donación de órganos
A través de la iniciativa 'Dilo donante', el centro sanitario público quiere favorecer la comunicación pública de la decisión de donar órganos
Reforzar la comunicación de la decisión de donar órganos. Es la principal propuesta que expone el hospital Reina Sofía de Córdoba este miércoles, con motivo del Día del Donante, en el que se ha presentado la campaña Dilo donante, dirigida expresamente a la población más joven. Inspirada en la propular expesión "dilo, reina", muy utilizada en la chavalería, la campaña quiere adaptarse a los códigos y lenguajes de las nuevas generaciones. En el objetivo, reforzar la donación de órganos y hacerlo en un colectivo que, obviamente, por su corta edad, no tiene ese asunto entre sus prioridades emocionales ni racionales.
Por otro lado, y también dentro de las actividades por el Día del Donante --jornada central de la 24ª Semana de la Donación--, se ha celebrado un homenaje a los donantes a través de la actividad Hilos de vida, una propuesta participativa organizada junto a asociaciones de pacientes trasplantados. A través de mensajes escritos que quedarán unidos en una instalación colectiva, la iniciativa pretende tejer una gran red de agradecimiento, memoria y esperanza en torno a la donación.
Cada mensaje, una historia, un recuerdo o una segunda oportunidad
"Cada mensaje representará una historia, un recuerdo o una segunda oportunidad de vida, convirtiendo este espacio en un homenaje compartido a quienes donan y a quienes hacen posible que la solidaridad siga transformándose en futuro para otras personas", explica la Junta de Andalucía en una nota de prensa en la que se narran las actividades del hospital cordobés.
El hospital cuenta además con el apoyo de personas comprometidas con esta causa, como José Luis Jaén, cuya visita este miércoles ha servido para amplificar el mensaje de la donación y acercarlo a la sociedad cordobesa.
Especial protagonismo tendrán las asociaciones de pacientes trasplantados, cuya presencia permanente durante toda la semana y a lo largo del año constituye una de las herramientas más valiosas de sensibilización. A través de sus mesas informativas, del acompañamiento a pacientes y familias y de su implicación en todas las actividades. Estas entidades contribuyen de forma decisiva a mantener vivo el mensaje de la donación y a trasladar a la sociedad el impacto real que tiene este gesto solidario.
El hospital Reina Sofía mantiene una trayectoria histórica en donación y trasplantes y se ha consolidado como referente en este ámbito. Su actividad "combina alta especialización, innovación tecnológica, coordinación entre equipos y una profunda dimensión humana, siempre con el objetivo de transformar la generosidad de una donación en una oportunidad real de vida", explica la nota de prensa.
Un total de 20 donaciones y 119 trasplantes realizados
El centro hospitalario público cordobés acumula en lo que va de año 2026 un total de 20 donantes de órganos, "una cifra que vuelve a poner de manifiesto la solidaridad de la ciudadanía y el compromiso de los profesionales implicados en el proceso de donación y trasplante". A esto se suman los trasplantes realizados de enero a mayo, con 119 trasplantes de órganos realizados: 43 pulmonares, 36 hepáticos, 28 renales, 11 cardíacos y uno de páncreas.
Ofrenda floral y misa homenaje
Entre los actos de homenaje a los donantes hay que destacar una ofrenda floral realizada en el centro médico y la misa que se celebrará esta tarde en la Catedral de Córdoba.
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