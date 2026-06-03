El equipo de ocho cooperantes de la Fundación Arruzafa, que ha desarrollado la 12ª expedición oftalmológica a Malabo (Guinea Ecuatorial), ya está de vuelta en Córdoba "tras completar con éxito la misión tras atender a 1.169 pacientes en consulta y realizar 210 cirugías en los diez días de cooperación médica", explica esta entidad en una nota de prensa.

El grupo, coordinado por la oftalmóloga de la Unidad de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Arruzafa, Marta Villalba, ha estado compuesto por el también oftalmólogo de la Unidad de Tumores Intraoculares del Adulto del Hospital Carlos III de Madrid, José Vicente Dabad; el anestesista Francisco Gómez Armenta; el enfermero Víctor Cubero; las optometristas María Luz Fuentes y Myriam Duarte; y las auxiliares Marta Ruiz Montero y Antonia Medina. ‍

Fundación Arruzafa atiende a 1.169 pacientes y realiza 210 cirugías en su expedición oftamológica a Guinea Ecuatorial. / CÓRDOBA

La mayoría de las cirugías fueron de cataratas

En esta expedición oftalmológica, el equipo ha podido realizar 40 intervenciones quirúrgicas más de las que llevó a cabo en marzo del año pasado gracias a la colaboración con la Organización Nacional de Ciegos de Guinea Ecuatorial (Oncige). Del total de cirugías, 195 han sido cataratas, 13 pterigión y dos procedimientos de resolución.

Hasta la fecha, Fundación Arruzafa ha atendido a 9.907 pacientes y efectuado 1.249 cirugías del total de desplazamientos llevados a cabo a este país africano.

Fundación Arruzafa atiende a 1.169 pacientes y realiza 210 cirugías en su expedición oftamológica a Guinea Ecuatorial. / CÓRDOBA

En todas las misiones efectuadas a ese continente, esta organización sin ánimo de lucro promovida y gestionada por profesionales del Hospital Arruzafa suma 42.581 pacientes y 3.541 intervenciones quirúrgicas.