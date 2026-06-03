Francisco Jiménez, presidente de Grupo Puma: "Estamos remodelando la fábrica de Córdoba para crecer y hacer productos especiales"

-Grupo Puma tiene 42 años de vida y está integrado por 18 fábricas en España y por 16 centros distribuidos en Francia, Portugal, Argelia, Marruecos, Costa Rica, India, Colombia y Emiratos Árabes Unidos. ¿Prevén continuar creciendo?

-Pensábamos extendernos en Arabia Saudita, pero la cosa se ha complicado tanto con el tema del Golfo, que tenemos problemas tanto en Dubái como en la India. Allí sí hay muchas oportunidades y en ello estamos.

-En la actualidad, producen dos millones de toneladas anuales de mortero. ¿Quieren aumentar la fabricación? ¿Cuál es su producto más demandado?

-Nuestro objetivo es crecer. Esa es mi ilusión y la ilusión que he implantado en mis hijos. De hecho, la internacionalización ha sido obra de ellos. Yo hice España y Portugal, y Canarias y Baleares, pero el resto ha sido obra de ellos. Tenemos un producto que es referencia para los morteros cola, para pegar azulejos, que se llama Pegoland, una marca que creamos al principio.

Mi ilusión en Córdoba es tener una cantera de gente.

-Además de los edificios modernos, ofrecen soluciones para el patrimonio histórico. ¿Cómo han avanzado en esta labor?

-Yo, que soy un enamorado de Córdoba, veía que los monumentos fernandinos se deterioraban y se ponían parches, que después se caían y descomponían más la base que tenían, la piedra, porque ponían morteros muy ricos en cemento, que lo que hacían era no crear un puente realmente de unión. He sido un enamorado de la cal siempre, porque es lo que usaban los romanos y los árabes para hacer morteros. Empezamos a investigar con ese tipo de piedra que molíamos, que es la misma piedra areniza que se hacía aquí en Córdoba, en los monumentos, que en la Carrera del Caballo hay una cantera subterránea. Esa piedra molturada, junto con morteros de cal aditivados un poco para que fuera lo más parecido a la piedra, que no tuvieran resistencias muy fuertes, en eso hemos trabajado y seguimos trabajando. Se han rehabilitado muchas obras.

-Hace 20 años ya hablaba de la estabilidad y de la calidad en el empleo, ¿mantienen ese espíritu?

-Sí. Si ha entrado una persona, siempre ha sido con un contrato fijo permanente. Aquí presumimos de tener a muchas personas que llevan ya 30 años. Mi ilusión en Córdoba es tener una cantera de gente. Trajimos todo lo que teníamos en otros sitios, de administración y demás, para centrarnos en Córdoba e intentar que fuera el referente. Continuamente, entra gente nueva en el grupo.

Instalaciones de Grupo Puma en Córdoba. / Manuel Murillo

-Tienen un millar de trabajadores, ¿cuántos operan en Córdoba?

-Más de 120 o 130. Los demás están repartidos en el resto de España. El grupo se compone de empresas que se dedican al sector del mortero y de auxiliares que se dedican a otras actividades como canteras e ingenierías.

-En una entrevista que concedió a CÓRDOBA hace dos décadas aludía a la particularidad de que en su empresa los trabajadores o gestores formaban parte del accionariado. ¿Se mantiene la participación?

-Todas las personas que empezaron conmigo tenían participación en las empresas que yo iba creando. En la actualidad, todas las personas que tienen una responsabilidad tienen participación en los beneficios siempre.

-Grupo Puma cerró 2025 con una facturación nacional de 173 millones de euros. ¿Han previsto crecer en 2026?

-Sí. Este año hemos crecido alrededor de un 10% y nuestro objetivo, como mínimo, es el 10%.

En la construcción y en la industria hacen falta más conocimientos prácticos.

-¿Desde su experiencia en la construcción, cómo observa la crisis de la vivienda?

-La dividiría en varios puntos. El primero es que no hay suelo. El segundo punto, que no hay gente que conozca el oficio. Por desgracia, los aprendices se perdieron, no hay formación para aprender oficios y en la construcción, aparte del señor que diseña el proyecto y el que calcula una estructura, lo demás son oficios: para traer ladrillos, fontanería, electricidad. Y esos oficios, por desgracia, están poco desarrollados. En la construcción y en la industria hacen falta menos conocimientos y más conocimientos prácticos. Y tiene que estar bien pagado. Además, las materias primas se han disparado.

-¿A Grupo Puma le cuesta encontrar trabajadores?

-Claro que nos cuesta encontrar trabajadores. Nosotros intentamos crear una base para personas que terminan sus estudios, incorporarlas a sitios donde estamos desarrollando proyectos como Argelia, Marruecos, Costa Rica o Colombia. Precisamente, por eso trabajamos con distintas universidades para cuando salen, los tutelamos para llevarlos a esos sitios y volver a traerlos, para que sean cabeza de serie y hacer cosas con ellos.

-¿Cómo ve el impulso reciente al sector industrial en Córdoba?

-A Dios gracias, todo el tema de la base logística (del Ejército de Tierra), y en determinados sitios como Lucena, que el otro día estuve viendo Keyter, que se dedica al frío industrial... Ese es el camino. Pero en Córdoba, por desgracia, el sector industrial no peca por exceso, sino por defecto. Y es el que crea empleo de calidad. De hecho, Córdoba pierde dos o tres mil habitantes todos los años.

-¿Es optimista de cara al futuro?

-Soy optimista. La base logística creará mucha empresa auxiliar. Fíjese si creo en eso, que estoy remodelando toda la fábrica de Córdoba para crecer en un futuro y hacer, sobre todo, productos especiales, especializarnos en cosas más complejas, morteros para la restauración de monumentos, morteros de alta resistencia.

Quiero traerme de Málaga gran parte del desarrollo de productos nuevos.

Francisco Jiménez, presidente de Grupo Puma, y sus hijos Carmen y Francisco Jiménez. / Manuel Murillo

-¿Qué implica la remodelación de la fábrica de Córdoba?

-Renovar todo el equipo de silos, que antes eran de acero y ahora son de acero inoxidable, para que tengan más durabilidad, y la maquinaria, las envasadoras, robots de colocar sacos... Estamos tirando todo lo viejo para ponerlo nuevo. Creemos que terminará para final de año.

-¿Qué inversión han destinado a esta intervención?

-Del orden de 1,5 millones de euros. Vamos a cambiar la imagen entera.

-Del color gris que se asocia al cemento, a las batas blancas dentro de las fábricas. ¿Imaginaba una evolución así?

-Siempre apostamos por ello. Toda planta que yo hice siempre tenía un químico para el control de calidad. Después, tenemos dos centros de I+D, uno en Córdoba, que se está creando, y otro en Málaga, que lleva mucho tiempo. Quiero traerme de Málaga gran parte del desarrollo de productos nuevos, lo haremos aquí en Córdoba. En Córdoba estamos creando un laboratorio potente. Ya en su día participamos como patrono en un laboratorio en Rabanales, pero he decidido hacerlo en la planta de Córdoba, en la parte antigua, porque tenemos espacio y así estamos todos juntos. En Córdoba creceremos en la bata blanca.