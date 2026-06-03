Los fallecidos en Córdoba el martes 3 de junio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 4 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Emilia Torrico Antolín

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Francisca Jiménez de Rueda Méndez

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Enriqueta Garzón Quintana

La inhumación está prevista a las 17.55 horas en el cementerio de San Rafael.

José Millán Madrid

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La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.