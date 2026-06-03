Escaparates con Orgullo bate récords en su quinto aniversario en Córdoba con 30 artistas y 30 comercios

Escaparates con Orgullo celebrará este mes de junio su edición más amplia hasta la fecha con la participación de 30 artistas y colectivos artísticos y 30 comercios cordobeses, consolidando su crecimiento en el centro de Córdoba como una propuesta que une arte contemporáneo, comercio local y reivindicación LGTBIQ+.

El proyecto, que alcanza este año su quinto aniversario, ha anunciado ya los emparejamientos definitivos entre artistas y establecimientos, dando inicio a la fase más visible de una iniciativa que transformará escaparates de librerías, cafeterías, tiendas de moda, peluquerías y negocios de proximidad en espacios de creación, diversidad y reflexión.

Una edición más amplia y abierta

Tras el cierre de las convocatorias abiertas el pasado mes de mayo, la organización ha cerrado la participación de 30 propuestas artísticas, lo que convierte esta quinta edición en la de mayor envergadura desde el nacimiento del proyecto en 2021.

Durante las próximas semanas, los escaparates acogerán intervenciones que abordarán cuestiones vinculadas con la identidad, los afectos, los cuerpos, la memoria y los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Cartel de la quinta edición de Escaparates con orgullo, que se celebra en Córdoba durante el mes de junio. / CÓRDOBA

Desde la organización se destaca que, desde su puesta en marcha, Escaparates con Orgullo ha demostrado la capacidad del arte para generar nuevas formas de encuentro entre la ciudadanía, el tejido comercial y la creación contemporánea. En esta edición, el proyecto vuelve a subrayar su vocación comunitaria, tejiendo una red de colaboración entre artistas emergentes y consolidados, comercios comprometidos y un público cada vez más implicado.

Los procesos de creación, también abiertos al público

Las intervenciones comenzarán a desarrollarse entre el 1 y el 14 de junio, una fase que este año adquiere un protagonismo especial.

Por primera vez, el proyecto no pondrá el foco únicamente en el resultado final, sino también en los procesos de creación, invitando a la ciudadanía a descubrir cómo los escaparates se transforman en directo de la mano de artistas y comercios.

De este modo, la intervención se convierte también en una experiencia abierta al público, reforzando el diálogo entre creación contemporánea, espacio urbano y tejido comercial.

Treinta emparejamientos entre arte y comercio

Los emparejamientos cerrados para la edición de 2026 son los siguientes:

Nanda Ortiz con Librería La Romántica; Luis Persona con Anïba; Olarce Art con HYGGE Café; Lu Lubián con Mandrágora; Zarvaje + Jesús Luque con Gold Saucer; Sara Muñoz Herzog con Caprichitas; José Hidalgo Toro + Marta Fernández Jódar con Margarita Merino; Carolina Valenzuela con Manuel Cánovas Estilista; María Parejo con Panzamorena; Acólito Clandestino con Moviliate; María González León con Disimusa; Desgarrarte + Myriam Diéguez con Revelociona; Guillermo Márquez con Tearium; Marcos Félix con Sinfonía; Mariana Lora con Nails La Gloria; Jorge Martín + Javi Medina con Ostin Macho; Cosmic Eye con Martina Cakes; Bertuxo con CRASH Cómics; Rocío Esgar + Pepa Funes con La Tejedora; Lidia Romeo con La Barbería; Pilar Ortiz con Milonga; UMAS Estudio con Ana Ruz; Carmen Pérez Cuello con CCOFFEE; María Chacón + Anye con Munda; Lola Jiménez con Hair Story; Matías Gamboa con Mestiza; Madame Dolor con Vitalogy; Fantasmagoria con El Taller a las 4; Veneno Blanco con Copicentro; y Rebujito Molotov con D-MODE Peluqueros.

Una ruta urbana con disciplinas diversas

La organización subraya que esta quinta edición supone un crecimiento significativo respecto a años anteriores, tanto por número de participantes como por la diversidad de disciplinas presentes.

En la ruta convivirán propuestas de ilustración, collage, instalación, arte textil, diseño gráfico, fotografía, escultura y formatos híbridos, configurando un recorrido urbano gratuito durante el mes del Orgullo.

Junto a artistas que ya han acompañado la evolución del proyecto en ediciones anteriores, se incorporan nuevas voces que enriquecen el itinerario con sensibilidades y lenguajes muy distintos.

Cuatro premios y más participación ciudadana

Otra de las novedades de esta edición es la ampliación del sistema de premios, que pasa de tres a cuatro galardones.

El primer y segundo premio serán concedidos por un jurado especializado integrado por representantes del colectivo LGTBIQ+ y profesorado de las Escuelas de Arte Mateo Inurria y Dionisio Ortiz.

Como novedad, el público podrá elegir el tercer premio mediante votación presencial, ya que cada comercio participante contará con una urna en la que visitantes y clientes podrán depositar sus votos a lo largo de la exposición.

A estas distinciones se suma un cuarto premio decidido a través de las redes sociales, que reconocerá al escaparate que reciba mayor apoyo en el perfil de Instagram de Escaparates con Orgullo.

Con esta ampliación, la organización refuerza el carácter participativo y comunitario del proyecto, incorporando tanto la mirada profesional como la valoración directa de la ciudadanía.

Exposición del 15 al 28 de junio

Las intervenciones permanecerán expuestas entre el 15 y el 28 de junio, convirtiendo las calles del centro de Córdoba en una gran galería al aire libre accesible para todos los públicos.

El proyecto culminará el 27 de junio con una fiesta abierta en el Centro Sociocultural Luciana Centeno, donde se entregarán los premios de esta edición y se celebrará colectivamente el trabajo realizado por artistas, comercios, patrocinadores y ciudadanía.