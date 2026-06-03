Ministerio del Interior
Los delitos de odio repuntan con fuerza en Córdoba y alcanzan su máximo histórico
En 2025 se registraron 31 casos, catorce más que el año anterior, de los cuales doce estuvieron relacionados con temas racistas
Córdoba registró el pasado año 31 delitos de odio, el máximo de la serie histórica y que refleja un repunte importante, al contabilizarse 14 más que en 2024. Son las principales conclusiones que se extraen del Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025 publicado este miércoles por el Ministerio del Interior. Además, los delitos relacionados con el racismo se duplican.
Pese a esta subida, Córdoba es la quinta provincia de España con menor número de delitos de odio por cada 100.00 habitantes, con 4,01. Solo presenta una tasa inferior a la de Valladolid, Sevilla, Málaga y Salamanca, que encabezan la lista. En el extremo opuesto figuran Melilla (21,89) y Navarra (15,65). La media nacional se sitúa en 4,92 delitos de odio por cada 100.000 habitantes.
El racismo, la principal causa
En términos absolutos, el informe contabiliza 31 delitos de odio en la provincia durante 2025, 14 más que en 2024. De esos hechos, uno derivó en infracción administrativa. Por motivación, Interior recoge 12 por racismo o xenofobia (que se duplica), 5 por ideología, 4 por orientación sexual o identidad de género, 3 por antisemitismo, 2 por islamofobia, 2 por aporofobia y 1 tanto por disfobia (rechazo o discriminación hacia personas con discapacidad) como por discriminación por sexo o género.
El informe también recoge 18 “victimizaciones”, es decir, número de víctimas registradas en total, ya que un mismo incidente puede contabilizar una o varias víctimas. En Córdoba se anotan 6 victimizaciones por racismo o xenofobia, 4 por orientación sexual o identidad de género, 4 por ideología, 2 por aporofobia, y 1 tanto por discriminación por sexo o género como por disfobia.
Seis detenciones o investigaciones
En cuanto a la actividad policial, el documento contabiliza seis detenciones o investigados. De ellos, dos son por racismo o xenofobia, 2 por orientación sexual o identidad de género, 1 por aporofobia y 1 por discriminación por sexo o género. Además, se declaran 21 hechos esclarecidos, principalmente por racismo o xenofobia (10), seguidos de antisemitismo (3), orientación sexual o identidad de género (2), islamofobia (2) y aporofobia (2) y discriminación por sexo o género (1) y disfobia (1).
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