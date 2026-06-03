El 'Cuponazo' del Papa llega a manos del obispo de Córdoba

El viaje Apostólico del papa León XIV a España protagonizará el Cuponazo de la ONCE del viernes 12 de junio, coincidiendo con el último día de su estancia. Un total de 13,5 millones de cupones llevan la imagen del Santo Padre convirtiéndose así en el primer pontífice que se asoma al cupón de la ONCE a lo largo de su historia.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha recibido este miércoles una réplica del cupón de manos del director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, y del vicepresidente del Consejo Territorial, Fermín Navarro, en un encuentro que han mantenido en la sede del Obispado de Córdoba.

Valderas y Navarro agradecieron al obispo de Córdoba su “gesto de cariño y su acogida a este Cuponazo tan extraordinario”, según destacó el director de la Organización en la provincia. “Más allá del sentir religioso de cada persona, la figura del Papa trasciende al conjunto de la sociedad y su mensaje de solidaridad, compromiso y humanidad nos incumbe a todos -sostuvo Francisco Valderas-. “Estamos encantados de compartir el sentir mayoritario de la sociedad llevando la visita del Papa a todos los rincones de España”, añadió Fermín Navarro.

Un primer plano de León IX saludando sonriente con el lema que preside este viaje, Alzad la mirada y la imagen corporativa de la Conferencia Episcopal Española es el motivo de este Cuponazo del 12 de junio.

Cerca de 4.000 cordobeses irán a ver al Papa

La cifra de cordobeses que viajarán a Madrid el próximo sábado de junio, con motivo de la visita del papa León XIV, se ha duplicado, desde los alrededor de 2.000 previstos inicialmente a cerca de 4.000, según han confirmado a este periódico fuentes de la diócesis de Córdoba. Además, la agencia Europa Press ha confirmado que, por parte de "la delegación diocesana de Juventud van 19 autobuses, de la delegación diocesana de Familia y Vida otros dos, del Movimiento Cursillo de Cristiandad otros dos, del Camino Neocatecumenal van todos por libre, pero son comunidades muy numerosas", lo que, sumado a que "muchísimas personas privadamente van a viajar hasta allí", hará que la cifra total de cordobeses que acudan a ver al Papa se acerque a los 4.000.

Por su parte el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en su condición de presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, acompañará al papa León XIV durante su visita el próximo sábado a Cedia 24 horas, un centro de Cáritas Diocesana de Madrid para personas sin hogar.