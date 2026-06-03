Piscinas municipales de Córdoba 2026: fechas de apertura, precios, horarios y todos los detalles

Las dos piscinas municipales están preparadas para el inicio de la temporada de baño 2026. Las instalaciones de la Fuensanta y la calle Marbella abrirán al público el viernes 5 de junio con precios serán asequibles y habrá diferentes ofertas adaptadas a las necesidades y circunstancias de cada bañista, además de los habituales cursos de natación.

Piscina de la Fuensanta

Las instalaciones de verano de la Fuensanta, ubicadas en el número 5 de la calle Pintor Pedro Bueno, cuentan con un aforo total en los vasos de 578 personas, repartido entre tres piscinas -una de 50 metros y dos de 12 metros-.

Piscina de la Fuensanta / Manuel Murillo

Precios

Los precios de la piscina, detallados por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, serán los siguientes:

En lo que respecta a las entradas diarias, los niños de 5 a 14 años podrán acceder por 4,10 euros; los jóvenes de 15 a 26 años tendrán que pagar 4,40 euros; la entrada para los adultos de 27 a 65 años valdrá 5,15 euros; la entrada para mayores de 65 años y discapacitados costará 2,60 euros; el acceso para familias numerosas tendrá un coste de 4,10 euros; y la entrada infantil de familia numerosa valdrá 3,30 euros.

La entrada de tarde -a partir de las 17.00 horas, de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 4,10 euros. Por otro lado, la entrada nocturna de abonado valdrá 1,25 euros, la de no abonado mayor de 15 años valdrá 3,65 euros, y la entrada infantil de no abonado valdrá 1,85 euros.

En cuanto a bonos, los precios serán los siguientes: el bono de 10 usos de adulto -de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 45,40 euros; el bono de 10 usos infantil -de lunes a viernes excepto festivos- tendrá un precio de 30,25 euros; el bono familiar valdrá 221,80 euros; el beneficiario del bono familiar pagará 70,60 euros; el bono individual -para personas de 15 años en adelante- valdrá 141,15 euros, y el bono individual infantil valdrá 95,85 euros.

Socorrista en la piscina de la Fuensanta / PATRICIA CACHINERO

Cursos de natación

Por otro lado, los cursos de natación, que constarán de 10 sesiones y se impartirán de lunes a viernes, tendrán un precio de 20,20 euros para alumnos de 3 a 5 años, y de 25,20 euros para los de 6 a 12 años.

Horario con apertura nocturna

Las piscinas de la Fuensanta abrirán de lunes a viernes de 11.00 a 21.00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos el horario de apertura será de 10.00 a 21.00 horas. La Fuensanta mantiene su apertura nocturna durante los meses de julio y agosto, los viernes y sábados, de 22.00 a 01.30 horas de la madrugada.

La entrada nocturna para los abonados es de 1,25 euros, para no abonado mayor de 15 años, de 3,65 euros, y la infantil, 1,85 euros.

Piscina de la calle Marbella

El aforo de los dos vasos es de 350 personas, divididas entre uno de uso recreativo y otra de chapoteo, más pequeño y destinado a menores.

Bañistas en la piscina de la calle Marbella / A. J. GONZÁLEZ

Precios

Los precios de la piscina detallados por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba serán los siguientes:

La entrada diaria infantil -de 5 a 14 años- costará 4,10 euros; la entrada diaria joven -de 15 a 26 años- tendrá un precio de 4,40 euros; la entrada diaria de adulto -de 27 a 65 años- valdrá 5,15 euros; la entrada diaria para mayores de 65 años y discapacitados costará 2,60 euros; la entrada diaria de familia numerosa valdrá 4,10 euros, y la entrada diaria infantil de familia numerosa valdrá 3,30 euros. La entrada de tarde -a partir de las 17.00 horas, de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 4,10 euros.

En cuanto a bonos, los precios serán los siguientes: el bono de 10 usos de adulto -de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 45,40 euros; el bono de 10 usos infantil -de lunes a viernes excepto festivos- tendrá un precio de 30,25 euros; el bono familiar valdrá 221,80 euros; el beneficiario del bono familiar pagará 70,60 euros; el bono individual -de 15 años en adelante- valdrá 141,15 euros, y el bono individual infantil valdrá 95,85 euros.

Bañista en la piscina Marbella / A. J. GONZÁLEZ

Cursos de natación

Por otra parte, en estas instalaciones se ofrecen cursos de natación a niños de 3 a 5 años y a niños de 6 a 12 años. Los primeros tendrán un precio de 21,20 euros, mientras que los segundos valdrán 25,20 euros. Ambos contarán con 15 sesiones.

Horario

Las piscinas de la calle Marbella tendrán el mismo horario que las de la Fuensanta: abrirán de lunes a viernes de 11.00 a 21.00 horas, y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 21.00 horas.