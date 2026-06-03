VERANO EN CÓRDOBA
La guía para escapar del calor en Córdoba: 10 destinos con agua de ida y vuelta
Pantanos, piscinas naturales, parques acuáticos y playas se presentan como el plan perfecto para combatir la canícula
Temperaturas apretando más de la cuenta desde finales de mayo, la acumulación de cinco días seguidos en aviso amarillo por calor cuando apenas ha empezado el mes de junio, el fenómeno del Niño a las puertas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtiendo de que el verano que aún no ha empezado –meteorológicamente hablando- será de marcas récord. Todo apunta a que el periodo estival será especialmente duro este año en Córdoba, acostumbrada a copar titulares por el calor extremo en la canícula y donde las semanas con los termómetros disparados se adelantan cada año más y se prolongan más allá del umbral de octubre.
Cuando el calor aprieta de verdad, el plan se repite en muchas casas cordobesas: madrugar, preparar nevera, buscar sombra y poner rumbo a algún lugar donde el agua permita respirar.
La provincia y su entorno ofrecen varias alternativas para una escapada de ida y vuelta, a poco más de tres horas máximo. Hay pantanos con actividades náuticas, rincones naturales para caminar junto al agua y playas de Málaga y Cádiz que muchos cordobeses tienen ya incorporadas a su mapa sentimental del verano.
Antes de salir, una recomendación básica: consultar siempre el estado de accesos, servicios, aforo, zonas de baño permitidas y posibles restricciones por riesgo de incendio o sequía.
Playa de Valdearenas, en Iznájar: el ‘mar interior’ de Córdoba
La playa de Valdearenas es uno de los grandes clásicos del verano cordobés. Situada junto al embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía, permite pasar el día junto al agua sin llegar hasta la costa.
Es un destino especialmente cómodo para familias y grupos que buscan playa de interior, paisaje amplio y posibilidad de actividades náuticas.
- Distancia desde Córdoba: unos 110 kilómetros.
- Tiempo estimado: 1 hora y 20 minutos.
- Cómo llegar: por la A-45 en dirección Málaga, con desvío hacia Iznájar.
- Qué hacer: baño, kayak, paddle surf, vela, paseo por Iznájar y comida con vistas al embalse.
Embalse de La Breña II, en Almodóvar del Río: día de playa a media hora de Córdoba
Es una de las escapadas más rápidas desde Córdoba capital. El embalse de La Breña II, que cuenta con bandera azul, permite cambiar el asfalto por un paisaje abierto, con agua, sierra y el castillo de Almodóvar como complemento perfecto.
No es una playa urbana al uso, por lo que conviene informarse previamente de las zonas habilitadas y de las actividades disponibles.
- Distancia: unos 30 kilómetros.
- Tiempo estimado: 25-30 minutos.
- Cómo llegar: por la A-431 en dirección Almodóvar del Río.
- Qué hacer: rutas en kayak, paseo por el entorno, fotografía, observación de aves y visita al castillo de Almodóvar.
Embalse del Bembézar, en Hornachuelos: naturaleza en plena Sierra Morena
Hornachuelos es uno de los mejores destinos de la provincia para quienes buscan agua, sombra y paisaje de parque natural. El municipio se asoma al embalse del Bembézar y al del Retortillo, dentro de un entorno de gran valor natural.
Es una escapada más tranquila, indicada para quien prefiera caminar, hacer fotos y disfrutar del paisaje antes que buscar un baño masivo.
- Distancia: unos 75 kilómetros.
- Tiempo estimado: 1 hora.
- Cómo llegar: por carretera hasta Hornachuelos y accesos al entorno del embalse.
- Qué hacer: senderismo, miradores, rutas de naturaleza, kayak con empresas autorizadas y visita al casco urbano de Hornachuelos.
Baños de Popea y Arroyo Bejarano: el refugio verde de la Sierra de Córdoba
Los Baños de Popea y el Arroyo Bejarano forman uno de los paisajes más frescos y buscados de la sierra cordobesa. No es un destino de playa ni un lugar para plantear el día como un baño recreativo, sino un entorno de ruta, vegetación de ribera y pozas naturales.
En verano exige prudencia, ya que aquí las temperaturas se mantienen elevadas, calzado adecuado, agua, protección solar y respeto estricto al entorno.
- Distancia: unos 20 kilómetros.
- Tiempo estimado: 25-35 minutos.
- Cómo llegar: salida hacia Trassierra y acceso a las rutas señalizadas de la zona.
- Qué hacer: senderismo, fotografía de naturaleza, paseo junto al arroyo y visita a Santa María de Trassierra.
San Nicolás del Puerto: cascadas, río y piscina natural en plena Sierra Morena
Cuando se habla de escapadas de verano cerca de Córdoba, San Nicolás del Puerto aparece cada vez más en las recomendaciones. Este municipio sevillano, situado en el Parque Natural Sierra Norte, cuenta con una conocida zona de baño junto al río Galindón y muy cerca de las populares Cascadas del Huéznar.
El entorno combina agua, vegetación, senderos y temperaturas más suaves que las de la campiña cordobesa, lo que lo convierte en uno de los refugios favoritos durante las olas de calor.
- Distancia desde Córdoba: 105 kilómetros
- Tiempo estimado: 1 hora y 20 minutos
- Cómo llegar: por la N-432 dirección Badajoz y desvío hacia San Nicolás del Puerto.
- Qué hacer: bañarse en la zona recreativa del río, recorrer el sendero de las Cascadas del Huéznar, hacer rutas en bicicleta por la Vía Verde de la Sierra Norte, disfrutar de la gastronomía serrana y visitar el Monumento Natural Cascadas del Huéznar.
Aquasierra, en Villafranca de Córdoba: agua a diez minutos de la capital
Aunque no es un entorno natural como un pantano o una piscina de río, el parque acuático Aquasierra, situado en Villafranca, se revela como la alternativa perfecta para combatir el calor en una escapada de un día y es una propuesta muy versátil para familias y grupos de amigos. Abre la temporada de baño el 17 de junio.
- Distancia desde Córdoba: unos 20 kilómetros
- Tiempo estimado: 15-20 minutos
- Cómo llegar: por la A-4 en dirección Villafranca de Córdoba.
- Qué hacer: piscinas, toboganes, zonas infantiles, restauración, descanso en sombra y plan familiar de jornada completa.
Playa de La Malagueta, en Málaga: la escapada clásica al Mediterráneo
La Malagueta es una de las playas urbanas más cómodas para una escapada desde Córdoba. Está situada en el centro de Málaga, tiene buenos accesos y permite combinar baño, paseo marítimo y visita al casco histórico.
- Distancia: unos 165 kilómetros.
- Tiempo estimado: 1 hora y 45 minutos.
- Cómo llegar: por la A-45 hasta Málaga.
- Qué hacer: baño, espetos, paseo por el Muelle Uno, visita al centro de Málaga y tarde de playa sin necesidad de mover el coche.
El Bajondillo y Playamar, en Torremolinos: playa familiar y todos los servicios
Torremolinos sigue siendo uno de los destinos preferidos por muchos cordobeses. El Bajondillo y Playamar ofrecen playas urbanas amplias, chiringuitos, duchas, alquiler de hamacas y un paseo marítimo muy cómodo.
- Distancia: unos 170 kilómetros.
- Tiempo estimado: 1 hora y 50 minutos.
- Cómo llegar: por la A-45 y conexión con la Costa del Sol.
- Qué hacer: baño, chiringuitos, paseo marítimo, deportes acuáticos y tarde en Los Álamos si se busca un ambiente más joven.
Fuengirola: siete kilómetros de playas para pasar el día en la otra Córdoba
Fuengirola concentra una de las ofertas de playa más completas para una escapada familiar desde Córdoba. Su término municipal se extiende a lo largo de siete kilómetros de costa, con playas urbanas, restauración y servicios.
- Distancia: unos 180 kilómetros.
- Tiempo estimado: cerca de 2 horas.
- Cómo llegar: A-45 hasta Málaga y conexión con la A-7.
- Qué hacer: baño, paseo marítimo, puerto deportivo, Castillo Sohail, comida junto al mar y actividades acuáticas.
Playa de El Rinconcillo, en Algeciras: Cádiz para quienes quieren alargar el viaje
El Rinconcillo es una opción para quienes quieren cambiar el Mediterráneo malagueño por la Bahía de Algeciras. Es la playa más grande de Algeciras y destaca por su longitud, accesos y servicios.
No es la escapada más corta, pero sí una alternativa para madrugar, pasar el día completo y volver por la tarde-noche.
- Distancia: unos 250 kilómetros.
- Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos.
- Cómo llegar: por la A-4 y la A-381.
- Qué hacer: baño, paseo por la playa, comida marinera y visita a Algeciras o al entorno de la bahía.
¿Cuál es la escapada más rápida desde Córdoba?
Si el objetivo es combatir el calor sin pasar horas al volante, las opciones más cercanas son el embalse de La Breña, Puente Nuevo y los espacios naturales de Hornachuelos, todos a menos de una hora de la capital.
Para quienes buscan arena y mar, Málaga, Torremolinos y Fuengirola permiten disfrutar de una jornada de playa completa regresando a Córdoba el mismo día.
Y para quienes prefieren un entorno más tranquilo, la playa de Valdearenas en Iznájar se ha consolidado como la gran alternativa de interior para refrescarse sin salir de Andalucía.
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