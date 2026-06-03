La guía para escapar del calor en Córdoba: 10 destinos con agua de ida y vuelta

Temperaturas apretando más de la cuenta desde finales de mayo, la acumulación de cinco días seguidos en aviso amarillo por calor cuando apenas ha empezado el mes de junio, el fenómeno del Niño a las puertas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtiendo de que el verano que aún no ha empezado –meteorológicamente hablando- será de marcas récord. Todo apunta a que el periodo estival será especialmente duro este año en Córdoba, acostumbrada a copar titulares por el calor extremo en la canícula y donde las semanas con los termómetros disparados se adelantan cada año más y se prolongan más allá del umbral de octubre.

Cuando el calor aprieta de verdad, el plan se repite en muchas casas cordobesas: madrugar, preparar nevera, buscar sombra y poner rumbo a algún lugar donde el agua permita respirar.

Un termómetro de Córdoba en un día de calor. / A.J. GONZÁLEZ

La provincia y su entorno ofrecen varias alternativas para una escapada de ida y vuelta, a poco más de tres horas máximo. Hay pantanos con actividades náuticas, rincones naturales para caminar junto al agua y playas de Málaga y Cádiz que muchos cordobeses tienen ya incorporadas a su mapa sentimental del verano.

Antes de salir, una recomendación básica: consultar siempre el estado de accesos, servicios, aforo, zonas de baño permitidas y posibles restricciones por riesgo de incendio o sequía.

Playa de Valdearenas, en Iznájar: el ‘mar interior’ de Córdoba

La playa de Valdearenas es uno de los grandes clásicos del verano cordobés. Situada junto al embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía, permite pasar el día junto al agua sin llegar hasta la costa.

Es un destino especialmente cómodo para familias y grupos que buscan playa de interior, paisaje amplio y posibilidad de actividades náuticas.

Distancia desde Córdoba: unos 110 kilómetros.

unos 110 kilómetros. Tiempo estimado: 1 hora y 20 minutos.

1 hora y 20 minutos. Cómo llegar: por la A-45 en dirección Málaga, con desvío hacia Iznájar.

por la A-45 en dirección Málaga, con desvío hacia Iznájar. Qué hacer: baño, kayak, paddle surf, vela, paseo por Iznájar y comida con vistas al embalse.

Playa de Valdearenas en Iznájar. / Manuel Padilla

Embalse de La Breña II, en Almodóvar del Río: día de playa a media hora de Córdoba

Es una de las escapadas más rápidas desde Córdoba capital. El embalse de La Breña II, que cuenta con bandera azul, permite cambiar el asfalto por un paisaje abierto, con agua, sierra y el castillo de Almodóvar como complemento perfecto.

No es una playa urbana al uso, por lo que conviene informarse previamente de las zonas habilitadas y de las actividades disponibles.

Distancia: unos 30 kilómetros.

unos 30 kilómetros. Tiempo estimado: 25-30 minutos.

25-30 minutos. Cómo llegar: por la A-431 en dirección Almodóvar del Río.

por la A-431 en dirección Almodóvar del Río. Qué hacer: rutas en kayak, paseo por el entorno, fotografía, observación de aves y visita al castillo de Almodóvar.

Abre la temporada de baño en la playa de La Breña / Evaristo Guzmán

Embalse del Bembézar, en Hornachuelos: naturaleza en plena Sierra Morena

Hornachuelos es uno de los mejores destinos de la provincia para quienes buscan agua, sombra y paisaje de parque natural. El municipio se asoma al embalse del Bembézar y al del Retortillo, dentro de un entorno de gran valor natural.

Es una escapada más tranquila, indicada para quien prefiera caminar, hacer fotos y disfrutar del paisaje antes que buscar un baño masivo.

Distancia: unos 75 kilómetros.

unos 75 kilómetros. Tiempo estimado: 1 hora.

1 hora. Cómo llegar: por carretera hasta Hornachuelos y accesos al entorno del embalse.

por carretera hasta Hornachuelos y accesos al entorno del embalse. Qué hacer: senderismo, miradores, rutas de naturaleza, kayak con empresas autorizadas y visita al casco urbano de Hornachuelos.

Vista del embalse de Bembézar y del parque natural de la Sierra de Hornachuelos. / Córdoba

Baños de Popea y Arroyo Bejarano: el refugio verde de la Sierra de Córdoba

Los Baños de Popea y el Arroyo Bejarano forman uno de los paisajes más frescos y buscados de la sierra cordobesa. No es un destino de playa ni un lugar para plantear el día como un baño recreativo, sino un entorno de ruta, vegetación de ribera y pozas naturales.

En verano exige prudencia, ya que aquí las temperaturas se mantienen elevadas, calzado adecuado, agua, protección solar y respeto estricto al entorno.

Distancia: unos 20 kilómetros.

unos 20 kilómetros. Tiempo estimado: 25-35 minutos.

25-35 minutos. Cómo llegar: salida hacia Trassierra y acceso a las rutas señalizadas de la zona.

salida hacia Trassierra y acceso a las rutas señalizadas de la zona. Qué hacer: senderismo, fotografía de naturaleza, paseo junto al arroyo y visita a Santa María de Trassierra.

A. J. González

San Nicolás del Puerto: cascadas, río y piscina natural en plena Sierra Morena

Cuando se habla de escapadas de verano cerca de Córdoba, San Nicolás del Puerto aparece cada vez más en las recomendaciones. Este municipio sevillano, situado en el Parque Natural Sierra Norte, cuenta con una conocida zona de baño junto al río Galindón y muy cerca de las populares Cascadas del Huéznar.

El entorno combina agua, vegetación, senderos y temperaturas más suaves que las de la campiña cordobesa, lo que lo convierte en uno de los refugios favoritos durante las olas de calor.

Distancia desde Córdoba: 105 kilómetros

105 kilómetros Tiempo estimado: 1 hora y 20 minutos

1 hora y 20 minutos Cómo llegar: por la N-432 dirección Badajoz y desvío hacia San Nicolás del Puerto.

por la N-432 dirección Badajoz y desvío hacia San Nicolás del Puerto. Qué hacer: bañarse en la zona recreativa del río, recorrer el sendero de las Cascadas del Huéznar, hacer rutas en bicicleta por la Vía Verde de la Sierra Norte, disfrutar de la gastronomía serrana y visitar el Monumento Natural Cascadas del Huéznar.

Cascadas de Huéznar / TURISMO DE SEVILLA

Aquasierra, en Villafranca de Córdoba: agua a diez minutos de la capital

Aunque no es un entorno natural como un pantano o una piscina de río, el parque acuático Aquasierra, situado en Villafranca, se revela como la alternativa perfecta para combatir el calor en una escapada de un día y es una propuesta muy versátil para familias y grupos de amigos. Abre la temporada de baño el 17 de junio.

Distancia desde Córdoba: unos 20 kilómetros

unos 20 kilómetros Tiempo estimado: 15-20 minutos

15-20 minutos Cómo llegar: por la A-4 en dirección Villafranca de Córdoba.

por la A-4 en dirección Villafranca de Córdoba. Qué hacer: piscinas, toboganes, zonas infantiles, restauración, descanso en sombra y plan familiar de jornada completa.

Playa de La Malagueta, en Málaga: la escapada clásica al Mediterráneo

La Malagueta es una de las playas urbanas más cómodas para una escapada desde Córdoba. Está situada en el centro de Málaga, tiene buenos accesos y permite combinar baño, paseo marítimo y visita al casco histórico.

Distancia: unos 165 kilómetros.

unos 165 kilómetros. Tiempo estimado: 1 hora y 45 minutos.

1 hora y 45 minutos. Cómo llegar: por la A-45 hasta Málaga.

por la A-45 hasta Málaga. Qué hacer: baño, espetos, paseo por el Muelle Uno, visita al centro de Málaga y tarde de playa sin necesidad de mover el coche.

Playa de La Malagueta, en Málaga / Álex Zea - Europa Press - Archivo

El Bajondillo y Playamar, en Torremolinos: playa familiar y todos los servicios

Torremolinos sigue siendo uno de los destinos preferidos por muchos cordobeses. El Bajondillo y Playamar ofrecen playas urbanas amplias, chiringuitos, duchas, alquiler de hamacas y un paseo marítimo muy cómodo.

Distancia: unos 170 kilómetros.

unos 170 kilómetros. Tiempo estimado: 1 hora y 50 minutos.

1 hora y 50 minutos. Cómo llegar: por la A-45 y conexión con la Costa del Sol.

por la A-45 y conexión con la Costa del Sol. Qué hacer: baño, chiringuitos, paseo marítimo, deportes acuáticos y tarde en Los Álamos si se busca un ambiente más joven.

Playa del Bajondillo / AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Fuengirola: siete kilómetros de playas para pasar el día en la otra Córdoba

Fuengirola concentra una de las ofertas de playa más completas para una escapada familiar desde Córdoba. Su término municipal se extiende a lo largo de siete kilómetros de costa, con playas urbanas, restauración y servicios.

Distancia: unos 180 kilómetros.

unos 180 kilómetros. Tiempo estimado: cerca de 2 horas.

cerca de 2 horas. Cómo llegar: A-45 hasta Málaga y conexión con la A-7.

A-45 hasta Málaga y conexión con la A-7. Qué hacer: baño, paseo marítimo, puerto deportivo, Castillo Sohail, comida junto al mar y actividades acuáticas.

Playa de Fuengirola / AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

Playa de El Rinconcillo, en Algeciras: Cádiz para quienes quieren alargar el viaje

El Rinconcillo es una opción para quienes quieren cambiar el Mediterráneo malagueño por la Bahía de Algeciras. Es la playa más grande de Algeciras y destaca por su longitud, accesos y servicios.

No es la escapada más corta, pero sí una alternativa para madrugar, pasar el día completo y volver por la tarde-noche.

Distancia: unos 250 kilómetros.

unos 250 kilómetros. Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos.

2 horas y 30 minutos. Cómo llegar: por la A-4 y la A-381.

por la A-4 y la A-381. Qué hacer: baño, paseo por la playa, comida marinera y visita a Algeciras o al entorno de la bahía.

Playa del Rinconcillo / AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS