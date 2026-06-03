Córdoba se come este verano: La Montillana propone una ruta de sabor por sus platos imprescindibles

La gastronomía cordobesa tiene este verano una cita marcada en rojo en el calendario, de junio a agosto, para amenizar la oferta culinaria de la capital en los meses más sofocantes del año. La Taberna La Montillana, uno de los establecimientos de referencia de la capital, celebra de junio a agosto, sus Jornadas Gastronómicas, con seis sesiones temáticas dedicadas a los platos más emblemáticos del recetario local.

La iniciativa propone un viaje culinario por los sabores más reconocibles de la provincia, desde el salmorejo hasta la mazamorra, pasando por el rabo de toro, el gazpacho o los productos ibéricos de Los Pedroches. Todo ello con unas recetas que van de la tradición a la creatividad, en un claro guiño a las propuestas del chef Antonio Jiménez.

Salmorejo de remolacha de la Taberna La Montillana / TABERNA LA MONTILLANA

Un verano para saborear Córdoba plato a plato

Las jornadas arrancan del 11 al 14 de junio con el salmorejo cordobés como gran protagonista. Junto a la receta tradicional, los comensales podrán encontrar versiones innovadoras elaboradas con remolacha, espárragos o fresones, demostrando la versatilidad de uno de los platos más universales de la cocina cordobesa.

El relevo lo tomará el cerdo ibérico del Valle de Los Pedroches, del 25 al 28 de junio, con las propuestas de un bocadillo de lagartillo ibérico a la brasa con alioli de pera tostada, cochifrito ibérico, pluma ibérica a la brasa y arepas rellenas de carrillada ibérica confitada y cheddar picante.

El mes de julio, se estrenará con la mazamorra, que protagonizará unas jornadas del 9 al 12 de julio con versiones elaboradas con pistachos, anacardos o coco, además de la receta tradicional de almendras.

Del 23 al 26 de julio, el protagonismo será para el rabo de toro con cuatro recetas: rabo de toro al oloroso (el de carta), tacos de rabo de toro, kimchi y pico de gallo, croquetas de rabo de toro y lasaña crujiente de rabo de toro.

Rabo de toro de La Montillana / TABERNA LA MONTILLANA

Y para el calor de agosto, turno del gazpacho, que será reinterpretado del 6 al 9 de agosto con gazpacho andaluz, sashimi de atún rojo con gazpacho de melón, tartar de salmón con gazpacho de sandía y menta, y ensalada de bacalao con gazpacho de naranja

Un homenaje a los 77 pueblos de Córdoba

La programación concluirá del 20 al 23 de agosto con una propuesta muy especial vinculada al proyecto ‘77 pueblos, 77 semanas’, una iniciativa con la que La Montillana lleva años recorriendo la provincia para rescatar recetas tradicionales y poner en valor el patrimonio gastronómico de cada municipio cordobés.

Una de las creaciones de Taberna La Montillana / TABERNA LA MONTILLANA

Durante estas jornadas podrán degustarse los platos de canelón relleno de paté de pajarillas con su bechamel, taco relleno de gallina en pepitoria con mahonesa de sus pieles, croquetas de espinacas esparragadas y crema de gachas de nueces.