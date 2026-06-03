Visto y oído
La Cofradía del Rabo de Toro y La Casa Azul firman un convenio para impulsar iniciativas gastronómicas y culturales
El acuerdo busca el fortalecimiento del tejido cultural y social de la ciudad y la provincia
La Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés y la Asociación La Casa Azul han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos que contribuyan a la promoción de la gastronomía y la cultura en Córdoba. El acuerdo ha sido firmado por los presidentes de ambas entidades, Ricardo Rojas Peinado y Ernesto Hita Nieto.
Según recoge el documento, la CGRTC trabaja en la difusión y puesta en valor del rabo de toro cordobés como referente gastronómico y turístico, mientras que La Casa Azul desarrolla iniciativas culturales, formativas y sociales orientadas a fomentar la participación ciudadana, la creación artística y la defensa de los derechos culturales. Ambas entidades colaborarán en acciones que contribuyan al fortalecimiento del tejido cultural y social de la ciudad y su provincia.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur
- Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente