La Cofradía del Rabo de Toro y La Casa Azul firman un convenio para impulsar iniciativas gastronómicas y culturales

La Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés y la Asociación La Casa Azul han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos que contribuyan a la promoción de la gastronomía y la cultura en Córdoba. El acuerdo ha sido firmado por los presidentes de ambas entidades, Ricardo Rojas Peinado y Ernesto Hita Nieto.

Según recoge el documento, la CGRTC trabaja en la difusión y puesta en valor del rabo de toro cordobés como referente gastronómico y turístico, mientras que La Casa Azul desarrolla iniciativas culturales, formativas y sociales orientadas a fomentar la participación ciudadana, la creación artística y la defensa de los derechos culturales. Ambas entidades colaborarán en acciones que contribuyan al fortalecimiento del tejido cultural y social de la ciudad y su provincia.