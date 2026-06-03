La cifra de cordobeses que viajará a Madrid para la visita del Papa León XIV se duplica hasta los 4.000

La cifra de cordobeses que viajarán a Madrid el próximo sábado de junio, con motivo de la visita del Papa León XIV, se ha duplicado, desde los alrededor de 2.000 previstos inicialmente a cerca de 4.000, según han confirmado a este periódico fuentes de la Diócesis de Córdoba. Además, la agencia Europa Press ha confirmado que, por parte de "la Delegación Diocesana de Juventud van 19 autobuses, de la Delegación Diocesana de Familia y Vida otros dos, del Movimiento Cursillo de Cristiandad otros dos, del Camino Neocatecumenal van todos por libre, pero son comunidades muy numerosas", lo que, sumado a que "muchísimas personas privadamente van a viajar hasta allí", hará que la cifra total de cordobeses que acudan a ver al Papa se acerque a los 4.000.

Por su parte el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en su condición de presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, acompañará al Papa León XIV durante su visita el próximo sábado a Cedia 24 horas, un centro de Cáritas Diocesana de Madrid para personas sin hogar.

Durante la visita al centro de Cáritas el Papa conocerá a las personas en situación de sin hogar y a aquellas que las atienden, tanto trabajadores, como voluntarios. En este centro "las personas sin hogar encuentran, no sólo un sitio donde pasar la noche, comer, guardar sus pertenencias o darse una ducha caliente, sino que también hallan un centro de día que ejerce de trampolín para una vida autónoma, donde sentar una base para que la persona se recupere", según han explicado desde la Diócesis de Córdoba.

Actualmente el Cedia 24 horas dispone de 92 plazas, 67 para el centro de noche, de las cuales 47 son hombres y 20 mujeres, y 25 plazas para el centro de día. Las puertas del centro están abiertas las 24 horas del día para atender a todo el que lo necesite.

Carta semana del obispo Jesús Fernández

En cuanto a la visita del Papa a España, el obispo de Córdoba, en su última carta semanal, recogida por Europa Press, ha recordado que la visita de León XIV se producirá 15 años después de que lo hiciera Benedicto XVI, a una "tierra de grandes santos y fundadores, pero que está sumida en la secularización y necesita ser confirmada en la fe, fortalecida en la comunión e impulsada en la esperanza. En este sentido, servirá de gran ayuda su encuentro con los obispos, los sacerdotes, las autoridades civiles, los agentes de pastoral, los operadores de la acción caritativa y social y los jóvenes".

Jesús Fernández ha pedido que, durante la visita del Papa a España, entre el 6 y el 12 del presente junio, "elevemos la mirada con el Santo Padre, verdadero referente ético en estos momentos, para detener nuestra reflexión sobre temas de gran importancia para la humanidad, como el poder desproporcionado de la inteligencia artificial y la destrucción del orden jurídico internacional, plasmado en agresiones injustificadas y matanzas indiscriminadas de inocentes".

"Por otra parte --ha proseguido el obispo--, su visita a las Cortes Generales ofrecerá la oportunidad de intensificar el diálogo y la colaboración en busca del bien común, entre la Iglesia y la sociedad y, en un contexto de polarización y graves dificultades para el consenso, ojalá haga sentir la necesidad de organizar la vida pública contando con referencias éticas que salvaguarden el bien común, referencias que la propia democracia no se da a sí misma, sino que tiene que beber de tradiciones ricas en patrimonio espiritual, como la cristiana".

Por último, el obispo ha pedido elevar la "mirada para encontrarnos con los pobres y excluidos", pues el Papa León XIV, "una vez concluidos los actos protocolarios de acogida en Madrid, visitará el proyecto social de acogida de personas sin hogar Cedia, gestionado por la Cáritas diocesana madrileña. Su cercanía y apoyo a los necesitados se explicitará también en la visita al Centro Penitenciario Brians 1 en Barcelona y, sobre todo, a centros de acogida de migrantes en las Islas Canarias. De este modo, el Papa León mostrará que la Iglesia camina cerca de los necesitados, para darles dignidad y futuro".