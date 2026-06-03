El centro comercial La Sierra llevará a Bluey y Bingo a Córdoba con un espectáculo en directo los días 5 y 6 de junio.

El centro comercial La Sierra acogerá los próximos 5 y 6 de junio el espectáculo infantil ‘Bluey y Bingo Dates’, una propuesta dirigida al público familiar que traerá a Córdoba a los personajes principales de la popular serie Bluey.

La actividad girará en torno al valor de la amistad y de las relaciones entre los personajes y combinará una actuación en directo con un posterior encuentro con Bluey y Bingo, en el que los asistentes podrán conocerlas y fotografiarse con ellas.

Varios pases durante dos jornadas

La programación prevista contempla tres pases el viernes 5 de junio, a las 16.30, 18.00 y 19.30 horas.

El sábado 6 de junio se celebrarán cinco sesiones, a las 12.00, 13.30, 16.30, 18.00 y 19.30 horas.

Todos los espectáculos tendrán lugar en el espacio habilitado dentro del centro comercial.

Espectáculo y ‘meet & greet’

Cada sesión contará con un aforo limitado y tendrá una duración aproximada de 25 minutos de espectáculo más 25 minutos de interacción con los personajes, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado y seguro de la actividad.

La entrada al evento será gratuita, aunque estará limitada a un único pase por unidad familiar.

Cómo acceder

Para acceder al recinto, los asistentes deberán dirigirse a la mesa habilitada junto al espacio del espectáculo y recoger allí la entrada física individual, correspondiendo un ticket por persona.

El acceso se realizará exclusivamente mediante la presentación de esa entrada física, que será también necesaria para participar en el posterior meet & greet.

Los menores deberán asistir obligatoriamente acompañados por un adulto, permitiéndose el acceso de un solo adulto por unidad familiar. No obstante, cualquier persona que no disponga de entrada podrá seguir el espectáculo desde fuera del recinto habilitado.

Un pase por familia

La organización ha precisado además que no se emitirán entradas para sesiones posteriores, por lo que el proceso de check-in, recogida de entradas y acceso será válido únicamente para el pase asignado en ese momento