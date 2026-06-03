Un centro de bienestar de Córdoba reconocido como el mejor estudio de pilates de España

El centro de bienestar cordobés YOUbrave Studios ha sido distinguido con el premio al Mejor Centro de Pilates de España 2026 en los Reformer Pilates Awards, celebrados este martes en Londres. El reconocimiento se ha concedido entre más de un centenar de estudios españoles que participaron en esta edición del certamen.

La entrega de premios tuvo lugar en The Soho Hotel de la capital británica. Según la organización, los estudios podían inscribirse de forma gratuita y fueron evaluados a partir de los votos recibidos por parte de la comunidad, así como de una valoración sobre distintos aspectos relacionados con la experiencia de los usuarios.

Entre los criterios considerados se encontraban la calidad de los instructores, las instalaciones y equipamiento, el diseño y ambiente del espacio, la capacidad de generar comunidad e inclusión y la relación calidad-precio.

De acuerdo con los datos facilitados por la organización, YOUbrave obtuvo la mayor puntuación global entre los centros participantes de España, situándose en primer lugar de la clasificación nacional.

Reconocimiento en pleno aniversario

El reconocimiento coincide con la celebración del aniversario del centro, que entre los días 4 y 7 de junio desarrollará una programación especial en sus instalaciones de Córdoba.

Fundado en Córdoba, YOUbrave ha desarrollado en los últimos años una oferta centrada en disciplinas como el pilates, el yoga, el barre y el entrenamiento de fuerza. El centro ha destacado especialmente por su apuesta por actividades dirigidas por profesionales especializadas y por la creación de una comunidad estable de usuarias en torno a la práctica del bienestar y el movimiento.

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La directora y fundadora del proyecto, Ana Rodríguez de la Torre, ha valorado el premio como un "reconocimiento al trabajo realizado por el equipo y al respaldo de las personas que forman parte de la comunidad del centro".