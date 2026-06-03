CCOO inicia en Córdoba la campaña 'Frente al sol: Sombra, agua fría y jornada reducida' en el sector de la construcción

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha presentado este 3 de junio la campaña Frente al sol: Sombra, agua fría y jornada reducida con la que pretende difundir las medidas de prevención obligatorias que deben adoptar las empresas del sector de la construcción, que iniciarán el próximo día 8 la jornada intensiva de verano, que se prolongará hasta el 30 de agosto.

La secretaria General del mencionado Sindicato del Hábitat, Esperanza Sánchez, ha recordado que en 2024 la jornada continua comenzó el 17 de junio, y el año pasado lo hizo el 16 de junio. "Este año, después de no fáciles negociaciones con la patronal, hemos logrado ganar una semana más de jornada intensiva en Córdoba", ha resaltado.

“Todos conocemos las altas temperaturas que se registran en la provincia de Córdoba en verano y en el sector de la construcción se trabaja al aire libre, lo que incrementa los factores de riesgo. Por ello, ponemos en marcha esta campaña, porque no podemos quedarnos en una reducción del tiempo de trabajo y de la exposición al calor sino que hay que cumplir las medidas contempladas en el Real Decreto 4/2023 sobre temperaturas extremas”, ha remarcado Sánchez.

Durante la campaña, se repartirán a los trabajadores y trabajadoras unos dípticos en los que se explican las medidas de prevención básicas con las que deben contar en sus lugares de trabajo, entre ellas, lugares de sombra, agua fresca, crema de protección solar, descansos periódicos o ropa adecuada. "No podemos permitir que las medidas de protección se tengan, pero no estén al alcance de los trabajadores y trabajadoras", ha hecho hincapié la responsable sindical quien advirtió que CCOO estará especialmente vigilante para comprobar que se cumplen estas medidas, así como las contempladas en el caso de alertas por altas temperaturas de la Aemet. Asimismo, el díptico pone a disposición de las personas trabajadoras el contacto del sindicato para que puedan consultar sus dudas y denunciar cualquier incumplimiento del que tengan conocimiento.

Balance de denuncias en Córdoba

La responsable del Hábitat de CCOO de Córdoba ha afirmado que, “en términos generales, en Córdoba se respeta la jornada intensiva, pero las medidas preventivas no se aplican. Una crema solar guardada en un cajón no sirve de nada, o que la sombra o el agua fresca esté a un kilómetro de donde se está trabajando”.

El pasado año, el Sindicato del Hábitat de CCOO puso 16 denuncias por incumplimientos de la normativa en materia de altas temperaturas ante la Inspección de Trabajo. "Afortunadamente, el año pasado no hubo que lamentar ninguna muerte por golpe de calor, pero sí se produjeron golpes de calor, golpes de calor que se camuflan como enfermedad común. Mareos, fiebre, dolor abdominal, etc. son en realidad los efectos de una prolongada exposición al sol, pero estos síntomas muchas veces se presentan después de la jornada laboral" y, por eso, "es tan importante prevenir".

Por ello, "le pedimos a la Inspección de Trabajo que presten especial atención a las denuncias que pongamos ya que, si se pone una denuncia y no se acude al momento, para cuando se hace la inspección, el hecho causante ya ha desaparecido. Eso pasó el año pasado y no podemos permitirnos esa situación porque estamos hablando de la salud y la vida de las personas trabajadoras", ha subrayado Esperanza Sánchez quien ha insistido en que "la normativa está para cumplirla".

El secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, ha señalado que una de las incidencias que se denunciaron el año pasado tuvo lugar en el Plan de Asfaltado del Ayuntamiento de Córdoba. “A las 14.30 horas, a 43º, un 2 de agosto, estaban echando alquitrán y lo peor es que nos dijeron que estaban esperando tres camiones más. Conseguimos paralizar la obra. Ahora que comienza el Plan de Asfaltado pedimos responsabilidad a las empresas y a las administraciones que estén vigilantes. Comprendemos la premura para realizar estas obras, pero no se puede poner el terminar rápido una obra por delante de la salud de las personas trabajadoras”, ha concluido.