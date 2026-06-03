Semana Santa de Córdoba
La carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba entra en fase de revisión con una nueva comisión de trabajo
La Agrupación de Cofradías de Córdoba crea una comisión para establecer un criterio único para asignar los tiempos de paso
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha anunciado este miércoles 3 de junio la creación de una comisión de trabajo encargada de "evaluar y establecer un criterio único para la asignación de los tiempos de paso" de las distintas corporaciones por la Carrera Oficial. La medida busca avanzar "hacia un modelo homogéneo" que permita determinar estos tiempos en función de la composición y las características de cada hermandad, "garantizando la equidad, la coherencia y la objetividad en su aplicación".
Según ha informado la institución en un comunicado, la comisión estará integrada por el vicepresidente y vocal jurídico de la Agrupación, el vocal de Procesión y su adjunto, además de representantes de distintas hermandades de todas las jornadas de la Semana Santa cordobesa. "Todos ellos cuentan con experiencia directa en la organización de las estaciones de penitencia, al desempeñar o haber desempeñado recientemente el cargo de diputado mayor de gobierno en sus respectivas corporaciones", concluye.
La Agrupación defiende que la puesta en marcha de este órgano responde a su "compromiso con el diálogo, la participación y la búsqueda de acuerdos que permitan adoptar decisiones consensuadas en una cuestión de especial relevancia para el correcto desarrollo de la Semana Santa".
Los trabajos de la comisión servirán para estudiar la realidad de las distintas cofradías y formular propuestas encaminadas a establecer un sistema común, estable y transparente para la determinación de los tiempos de paso en Carrera Oficial.
La propuesta de la Soledad reabre el debate
La constitución de esta comisión coincide con el debate abierto en torno al futuro de la Carrera Oficial tras la propuesta presentada esta misma semana por la Hermandad de la Soledad. La corporación ha planteado una profunda transformación del itinerario oficial mediante un documento remitido a la Agrupación y al conjunto de las hermandades bajo el título Estudio técnico y propuesta de reestructuración del itinerario oficial de la Semana Santa de Córdoba.
El proyecto apuesta por una Carrera Oficial más extensa, lineal y funcional, con entrada por la calle Diario de Córdoba y salida por la Puerta del Perdón de la Mezquita-Catedral, rompiendo con el actual modelo circular. Aunque la nueva comisión centrará inicialmente sus trabajos en la regulación de los tiempos de paso, su creación se produce en un contexto marcado por la reflexión sobre posibles cambios estructurales en el principal recorrido común de las cofradías cordobesas.
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