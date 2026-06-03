"La vivienda es un auténtico generador de exclusión", ha alertado este miércoles Darío Reina, director de Cáritas Diocesana de Córdoba, durante la presentación del balance de actividad de 2025. La financiación de este recurso (ayudas al alquiler, alojamientos alternativos...) y de suministros del hogar representa ya, prácticamente, el 50% de las ayudas a necesidades básicas concedidas desde los servicios generales de la institución. A preguntas de los medios de comunicación, Darío Reina ha estimado que esas ayudas se han triplicado respecto a 2024.

Cáritas ha atendido a 19.103 personas durante el último año, una cifra muy similar a los 19.478 usuarios del ejercicio anterior. De estas, un 37% ha requerido apoyo para la alimentación; el 28%, para gastos relacionados con la vivienda; el 21%, con los suministros; un 7%, con la salud; un 2%, con la educación, y un 4% planteaban otras necesidades.

La inversión para estas atenciones es de 3,4 millones de euros

La inversión destinada a cubrir esas atenciones se ha situado en 3,4 millones de euros, una cuantía también muy similar al ejercicio precedente. No obstante, el director de la institución admite que la cifra de personas asistidas "queda muy lejos del número de personas que pueden necesitar ayuda y ser acompañadas. Las necesidades siguen siendo mayores que nuestros recursos".

A modo de ejemplo, explica que el programa de personas sin hogar ha contabilizado 1.179 usuarios, pero solo 473 han accedido a la "UVI social", a recursos residenciales, por la falta de plazas. Respecto a este problema, Darío Reina subraya que el número de personas que viven en la calle "crece y se cronifica".

Cáritas alerta de que "la vivienda es un auténtico generador de exclusión" en Córdoba tras triplicar su ayuda en 2025. / Manuel Murillo

Por otra parte, ha lamentado que "hoy, tener empleo no garantiza salir de la exclusión". El servicio de inserción laboral de Cáritas ha recibido a 778 personas, de las que 123 han logrado un puesto de trabajo "digno". De otro lado, esta entidad ha acompañado a 88 personas mayores en distintos recursos como la Residencia de San Pablo, Tejiendo redes y ayuda a domicilio. Su director ha subrayado, asimismo, la consolidación de la empresa Solemcor.

Las donaciones de particulares suben un 12%

Junto a otras cifras, Darío Reina ha valorado que Cáritas Diocesana de Córdoba cuenta con más de 1.500 voluntarios. En cuanto a sus fondos, un 35% procede de subvenciones públicas y el 65% restante, de particulares, instituciones y empresas. A este respecto, destacan la subida del 12% en las aportaciones de ciudadanos y del 50% anual en el apoyo del Cabildo de la Catedral, que ha alcanzado los 260.000 euros.

Jesús Fernández: "En primer lugar, elegimos amar"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha participado en la presentación de resultados de Cáritas y ha aludido al lema de la campaña de Caridad 2026, Elige amar. Elige comunidad, afirmando que "siguiendo la estela de Jesucristo, en primer lugar elegimos amar". Entre otras cuestiones, ha destacado las necesidades materiales provocadas por la inflación, la falta de vivienda digna, el desempleo y los trabajos precarios, y a la soledad.

De esta forma, ha realizado un llamamiento a la participación "a los católicos y a las personas de buena voluntad". Este 4 de junio tendrá lugar la cuestación del jueves de Corpus (la salida a la calle con las huchas para recaudar donativos) en tanto que a las 18.30 horas la Catedral acogerá la solemnidad del Corpus Christi y una procesión de Jesús Sacramentado en la Custodia de Arfe, que recorrerá las calles de Córdoba.

El obispo ha recordado que el día de la Caridad coincide con la visita de León XIV a España, que tiene como lema Alzad la mirada. El acto ha contado con la asistencia, además, de Antonio Reyes, delegado diocesano de Cáritas, quien ha recordado que "nadie se salva solo, todos nos necesitamos".