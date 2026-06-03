El Ayuntamiento hará un análisis sobre el estado de los polígonos industriales de Córdoba para mejorarlos
El Ayuntamiento licita un estudio de 16.819 euros para diagnosticar y proponer mejoras en la gestión de los polígonos industriales de la ciudad
El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación un contrato para hacer un estudio sobre el estado en el que se encuentran los polígonos industriales de la ciudad de cara a mejorar su gestión. Según se explica en la memoria del contrato, el objetivo es realizar "un diagnóstico, análisis y propuesta de mejora de la gestión" de los polígonos industriales de la ciudad. La empresa que se quede con el encargado deberá, tras la fase de análisis, concentrarse en un polígono concreto sobre el que se realizarán el resto de actuaciones.
La adjudicataria deberá hacer un diagnóstico individualizado de los polígonos, identificando las carencias, necesidades y oportunidades de mejora, concluyendo el diagnóstico con un proyecto piloto sobre el polígono seleccionado. También tendrá que realizar la recogida de información cualitativa con agentes implicados, organizar sesiones de trabajo, proponer medidas que contribuyan a la mejora y modernización de estos espacios y elaborar un informe final con conclusiones y recomendaciones.
El objetivo: atraer a más empresas
Según explica el Ayuntamiento en el contrato, considera necesario llevar a cabo un análisis técnico de la situación actual de los polígonos industriales del municipio, con el objetivo de "mejorar su gestión, funcionalidad y capacidad de atracción empresarial". Dado que el Ayuntamiento no dispone de medios personales suficientes con especialización técnica para abordar este trabajo de forma integral, licita los trabajos.
Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 11 de junio para hacerlo. El contrato sale a licitación por un presupuesto de 16.819,36 euros (impuestos incluidos) y una vez adjudicado, el plazo de ejecución será de cinco meses.
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