Exclusión social
Alexander Rivas, voluntario de Cáritas Córdoba: "En la calle, nadie te dice buenos días"
Alexander afirma que "invitaría a todos los ciudadanos de Córdoba a que pasaran una tarde por la casa de acogida" para conocer a las personas que viven en situación de calle
Alexander Rivas es voluntario de Cáritas Diocesana de Córdoba y ha participado este miércoles en la presentación de su memoria de actividad relatando su experiencia personal a los periodistas como ejemplo de la labor social que desarrolla esta institución. "Yo me encontré solo el 24 de mayo de 2014 y gracias a la familia que encontré en la casa de acogida de Cáritas Diocesana, pude retomar mi vida, incluso mejor que la que tenía", ha recordado.
"Estaba solo, pero ahora hace 10 años que trabajo en la misma empresa, tengo una comunidad religiosa a la que pertenezco, la orden Franciscana, soy voluntario de Cáritas y recuperé a mi propia familia", ha detallado. En este sentido, Alexander ha expresado su deseo de que su testimonio sirva como ejemplo de que "los donativos y el tiempo de los voluntarios se destinan a hacer un bien".
"Nadie está en la calle por voluntad propia"
Este voluntario ha tomado la palabra en último lugar y ha opinado que "es importante alzar la voz para que las personas en situación de calle dejen de ser invisibles, como era yo y como son los que están ahora. Nadie te dice buenos días, nadie te habla. Y nadie está en la calle por voluntad propia", ha asegurado.
En este sentido, ha afirmado que "invitaría a todos los ciudadanos de Córdoba a que pasaran una tarde por la casa de acogida, para estar con los usuarios. Se darían cuenta de muchísimas cosas de las que están equivocados. Al menos, les dirían buenos días o les preguntarían como están. Eso para mí es más importante que otra cosa. No dejan de ser personas y no les hacemos ni caso".
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur
- Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente