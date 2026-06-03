Infraestructuras
Aena encarga trabajos de mejora en el aeropuerto de Córdoba por más de medio millón de euros: todos los detalles
Las obras se centrarán en una renovación del hangar número 2 y tendrán una duración de siete meses
Aena ha sacado la licitación trabajos de mejora en el aeropuerto de Córdoba por más de medio millón de euros. Concretamente, se adaptará a la normativa del hangar número dos de la instalación.
Según la memoria del expediente, la empresa pública busca adecuar uno de los dos hangares del aeropuerto a la normativa vigente en materia de protección contra incendios, ahorro de energía, electricidad, etcétera. También pretende "corregir las deficiencias que presentan en la actualidad".
Trabajos en el hangar
Entre las intervenciones que se llevarán a cabo en la infraestructura, destaca el cerramiento de las fachadas, la mejora de la instalación de fontanería, la adecuación de la red de recogida de aguas residuales y pluviales, la adecuación de la red de drenaje y la renovación completa del sistema automático de detección de incendios y del sistema de extinción manual.
También se renovará por completo la instalación eléctrica de la infraestructura, así como los equipos de ventilación y pavimentará el acceso al hangar, dando así lugar a una renovación prácticamente completa del espacio.
Aena explica que dicho hangar no está adaptado a la normativa vigente. Los trabajos, que tendrán un coste de 562.407 euros, IVA incluido, tendrán un plazo de ejecución de siete meses.
Más inversiones previstas
Estos trabajos no se enmarcan dentro del DORA 2027-2031, anunciado por Aena en septiembre del año pasado y donde destacaba la ampliación del Servicio de Extinción de Incendios, la adecuación de la plataforma y la repavimentación de la pista. También se incorporará un nuevo equipamiento de seguridad para el aeropuerto y se instalarán sistemas de iluminación led.
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