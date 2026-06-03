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Infraestructuras

Aena encarga trabajos de mejora en el aeropuerto de Córdoba por más de medio millón de euros: todos los detalles

Las obras se centrarán en una renovación del hangar número 2 y tendrán una duración de siete meses

Llegada de un vuelo de Vueling al aeropuerto de Córdoba.

Llegada de un vuelo de Vueling al aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Aena ha sacado la licitación trabajos de mejora en el aeropuerto de Córdoba por más de medio millón de euros. Concretamente, se adaptará a la normativa del hangar número dos de la instalación.

Según la memoria del expediente, la empresa pública busca adecuar uno de los dos hangares del aeropuerto a la normativa vigente en materia de protección contra incendios, ahorro de energía, electricidad, etcétera. También pretende "corregir las deficiencias que presentan en la actualidad".

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Llegada de un vuelo de Binter al aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Trabajos en el hangar

Entre las intervenciones que se llevarán a cabo en la infraestructura, destaca el cerramiento de las fachadas, la mejora de la instalación de fontanería, la adecuación de la red de recogida de aguas residuales y pluviales, la adecuación de la red de drenaje y la renovación completa del sistema automático de detección de incendios y del sistema de extinción manual.

También se renovará por completo la instalación eléctrica de la infraestructura, así como los equipos de ventilación y pavimentará el acceso al hangar, dando así lugar a una renovación prácticamente completa del espacio.

Aena explica que dicho hangar no está adaptado a la normativa vigente. Los trabajos, que tendrán un coste de 562.407 euros, IVA incluido, tendrán un plazo de ejecución de siete meses.

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Más inversiones previstas

Estos trabajos no se enmarcan dentro del DORA 2027-2031, anunciado por Aena en septiembre del año pasado y donde destacaba la ampliación del Servicio de Extinción de Incendios, la adecuación de la plataforma y la repavimentación de la pista. También se incorporará un nuevo equipamiento de seguridad para el aeropuerto y se instalarán sistemas de iluminación led.

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