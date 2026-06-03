Empleo público
Abierto el plazo para opositar a las 18 plazas de informador tributario del Ayuntamiento de Córdoba: requisitos y dónde presentar la solicitud
El BOE ha publicado la convocatoria, que corresponde a la escala de administración especial, subescala técnica y clase auxiliar
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 3 de junio, la convocatoria oficial de 18 plazas de informador tributario por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Según se explica en la resolución, que puede consultarse en este enlace web, se trata de 18 plazas de la "escala de administración especial, subescala técnica y clase auxiliar".
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles "a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado". Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, "se harán públicos en la forma prevista en las propias bases", explica el documento oficial, que va firmado por la teniente de alcalde, Cintia Bustos.
Requisitos
Los requisitos que solicita el Consistorio cordobés para ser admitidos a la realización de las pruebas incluyen la necesidad de tener la nacionalidad española, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario.
En el caso de ser nacional de otro estado, los requisitos son no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público y estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (deberá acreditarse equivalencia) o la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención, así como tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
Dónde presentar las solicitudes
Las personas interesadas podrán presentar la solicitud para participar en el proceso selectivo de manera telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba, en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del punto de acceso general del registro electrónico para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos o en otro registro de cualquier órgano del sector público.
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