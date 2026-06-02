Vox insiste en que el entorno de El Arcángel en Córdoba no es seguro y pide al Ayuntamiento que actúe

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha registrado una pregunta por escrito en el Pleno ordinario del mes de mayo con el objetivo de conocer qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el equipo de gobierno "ante los continuos altercados y problemas de convivencia que se vienen produciendo en la zona de El Arcángel".

Según Vox, la iniciativa recoge "las numerosas quejas trasladadas por vecinos de la zona, especialmente por los incidentes que se producen de manera reiterada en los aparcamientos y en la explanada situada frente al centro comercial, donde se registran peleas, enfrentamientos entre aparcacoches ilegales, coacciones y situaciones que generan una creciente sensación de inseguridad".

Imagen de archivo de obras en el entorno del Arcángel. / A. J. GONZÁLEZ

Badanelli ha aseverado que "miembros de Vox fueron testigos directos de algunos de estos altercados el pasado 1 de mayo, hechos de los que existen pruebas gráficas", y ha advertido de que “los vecinos llevan demasiado tiempo soportando una situación que se repite sin que se adopten soluciones eficaces”.

Paula Badanelli: "Los vecinos de El Arcángel siguen reclamando seguridad"

“Durante estos días la actualidad ha estado marcada por la Feria, pero una vez finalizada volveremos a la normalidad y a los problemas reales que sufren los barrios de Córdoba. Los vecinos de El Arcángel siguen reclamando seguridad, convivencia y una respuesta firme por parte del Ayuntamiento”, ha señalado la portavoz.

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Por ello, Vox ha solicitado al gobierno municipal que detalle "qué medidas concretas piensa adoptar para poner fin a esta situación y garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de las personas que utilizan diariamente" esta zona de la ciudad. “Los cordobeses merecen poder vivir, trabajar y disfrutar de sus barrios con tranquilidad. Desde VOX vamos a seguir llevando al Ayuntamiento las preocupaciones de los vecinos hasta que se les dé una solución”, ha concluido Badanelli.