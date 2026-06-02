La Universidad de Córdoba declara tres días de luto oficial por el fallecimiento del exrector José Carlos Gómez Villamandos

La Universidad de Córdoba (UCO) ha declarado tres días de luto oficial por el fallecimiento del exrector José Carlos Gómez Villamandos. Según ha recordado la institución académica, José Carlos Gómez Villamandos fue rector de la Universidad de Córdoba entre 2014 y 2022 y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 2019 y 2022.

La institución universitaria ha declarado tres días de luto oficial en recuerdo de quien fuera "catedrático, investigador y una de las figuras más influyentes del sistema universitario español de las últimas décadas", ha reseñado la institución académica.

José Carlos Gómez Villamandos, durante una entrevista concedida a este periódico en su etapa como rector de la UCO. / MANUEL MURILLO

"Será recordado por su vinculación permanente con la Universidad de Córdoba"

"Más allá de sus méritos académicos e institucionales, José Carlos Gómez Villamandos será recordado por su capacidad de trabajo y su vinculación permanente con la Universidad de Córdoba que extendió al sistema universitario andaluz y español", han reseñado desde la UCO.

Desde la UCO han señalado que el fallecimiento "ha causado una profunda conmoción en la comunidad universitaria cordobesa y en el conjunto del sistema universitario español". Con todo ello, la Universidad de Córdoba ha expresado sus condolencias a su familia, amistades y personas allegadas, y se se ha sumado al dolor "de quienes compartieron con él su trayectoria académica, profesional y humana".

Gómez Villamandos, durante un acto celebrado en el Rectorado de la UCO. / MANUEL MURILLO

Manuel Torralbo: "Forma parte de la historia reciente de esta institución"

El actual rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha expreado la "enorme tristeza" que supone para la Universidad la pérdida de Villamandos y ha reconocido cómo este "dedicó gran parte de su vida a esta institución. Estuvo unido como estudiante, profesor, investigador, rector y también desde las responsabilidades posteriores".

Torralbo ha recordado cómo compartió "muchos años de trabajo" con Villamandos, en los que pudo "conocer de cerca su enorme dedicación a la UCO". Para el rector actual, Villamandos forma ya parte de "la historia reciente de esta institución".

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