La actualidad del martes 2 de junio
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El fallecimiento del consejero José Carlos Gómez Villamandos, el inicio sin incidencias de la PAU para 4.703 estudiantes en la provincia y las positivas impresiones tras la primera jornada de exámenes marcan la jornada
La actualidad cordobesa este martes está marcada por la educación, tanto por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la Universidad de Córdoba y actual consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, como por el inicio de la Selectividad. Gómez Villamandos ha fallecido a los 63 años tras una larga enfermedad. Juanma Moreno y otros compañeros de partido han mostrado sus condolencias. Además, las Pruebas de Acceso a la Universidad han comenzado sin incidencias en las 20 sedes distribuidas por la provincia, con la participación de 4.703 estudiantes. Por otro lado, los primeros exámenes de la PAU han dejado buenas sensaciones entre los alumnos cordobeses, que han destacado la accesibilidad de las pruebas pese a algunas críticas por la escasa optatividad en Literatura.
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Un total de 4.703 estudiantes acuden a la PAU en Córdoba, que empieza con nervios y un artículo periodístico
- Buena 'vibra' tras el examen de Selectividad de Lengua y Literatura: "Ha estado bien, pero podían haber dado más optatividad"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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- Radiografía del emprendimiento en Córdoba: más jóvenes, casi mil proyectos en marcha y cada vez más variados
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Provincia
- Los peritos del accidente de Adamuz presupuestan su informe en casi 250.000 euros y nueve meses de trabajo
- Palma del Río destina 284.058 euros a la mejora de la iluminación y accesos en sus diseminados con el Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba
Sucesos y tribunales
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- A juicio por defraudar 606.615 euros a la Seguridad Social moviendo un centenar de trabajadores entre empresas
Cultura
Deportes
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- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
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- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero