La actualidad cordobesa este martes está marcada por la educación, tanto por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la Universidad de Córdoba y actual consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, como por el inicio de la Selectividad. Gómez Villamandos ha fallecido a los 63 años tras una larga enfermedad. Juanma Moreno y otros compañeros de partido han mostrado sus condolencias. Además, las Pruebas de Acceso a la Universidad han comenzado sin incidencias en las 20 sedes distribuidas por la provincia, con la participación de 4.703 estudiantes. Por otro lado, los primeros exámenes de la PAU han dejado buenas sensaciones entre los alumnos cordobeses, que han destacado la accesibilidad de las pruebas pese a algunas críticas por la escasa optatividad en Literatura.

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