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La actualidad del martes 2 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El paso adelante del Ayuntamiento para activar nueve iniciativas vinculadas al proyecto Edilquivir; los más de 2.000 cordobeses que viajarán a Madrid para la visita del papa León XIV y la sentencia por los episodios de violencia previos al crimen de Tulia marcan el inicio del día

El Papa León XIV en una fotografía de archivo.

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. / Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba sigue adelante con el proyecto Edilquivir, una estrategia dotada con 20 millones de euros para transformar el entorno del Guadalquivir y el Distrito Sur, después de obtener 12 millones de financiación europea. Además, más de 2.000 cordobeses viajarán a Madrid para asistir a la visita del papa León XIV, cuya llegada a España el próximo 6 de junio ha movilizado a parroquias, delegaciones diocesanas y numerosos grupos de fieles de la provincia. Por otro lado, la sección penal de Córdoba ha condenado a un año y diez meses de prisión al exmarido de Tulia por la agresión, las amenazas y los daños que le causó dos días antes del crimen.

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