El Ayuntamiento de Córdoba sigue adelante con el proyecto Edilquivir, una estrategia dotada con 20 millones de euros para transformar el entorno del Guadalquivir y el Distrito Sur, después de obtener 12 millones de financiación europea. Además, más de 2.000 cordobeses viajarán a Madrid para asistir a la visita del papa León XIV, cuya llegada a España el próximo 6 de junio ha movilizado a parroquias, delegaciones diocesanas y numerosos grupos de fieles de la provincia. Por otro lado, la sección penal de Córdoba ha condenado a un año y diez meses de prisión al exmarido de Tulia por la agresión, las amenazas y los daños que le causó dos días antes del crimen.

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