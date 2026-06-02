La actualidad del martes 2 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El paso adelante del Ayuntamiento para activar nueve iniciativas vinculadas al proyecto Edilquivir; los más de 2.000 cordobeses que viajarán a Madrid para la visita del papa León XIV y la sentencia por los episodios de violencia previos al crimen de Tulia marcan el inicio del día
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El Ayuntamiento de Córdoba sigue adelante con el proyecto Edilquivir, una estrategia dotada con 20 millones de euros para transformar el entorno del Guadalquivir y el Distrito Sur, después de obtener 12 millones de financiación europea. Además, más de 2.000 cordobeses viajarán a Madrid para asistir a la visita del papa León XIV, cuya llegada a España el próximo 6 de junio ha movilizado a parroquias, delegaciones diocesanas y numerosos grupos de fieles de la provincia. Por otro lado, la sección penal de Córdoba ha condenado a un año y diez meses de prisión al exmarido de Tulia por la agresión, las amenazas y los daños que le causó dos días antes del crimen.
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur
- Más de 2.000 personas viajarán desde Córdoba para asistir a la visita del Papa León XIV en Madrid
- El exmarido de Tulia, condenado a prisión por una agresión dos días antes del crimen en la Fuensanta
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