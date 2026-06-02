Un total de 4.703 estudiantes acuden a la PAU en Córdoba, que empieza con nervios y un artículo periodístico

Aulas llenas, muchos nervios y un montón de padres entregando a sus hijos en la puerta, más nerviosos casi que ellos mismos. Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) o Selectividad, según el argot de la calle, han dado comienzo este martes 2 de junio en Córdoba en las 20 sedes repartidas por toda la provincia. Según ha informado el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, Juan José Giner, los 4.703 estudiantes matriculados se han presentado en tiempo y forma en sus lugares de referencia, algo realmente llamativo, ya que siempre hay alguien que por distintas circunstancias no puede acudir a la prueba, sin que se hayan producido incidencias reseñables.

Una hora después de que se hayan repartido los exámenes de Lengua Castellana y Literatura, el alumnado permanece en las aulas "súper concentrado" sobre el papel, resolviendo las preguntas. Aunque todavía no se puede adelantar el contenido del examen, el delegado de Desarrollo Educativo, Diego Copé, ha informado de que el examen incluye el comentario de texto sobre un artículo periodístico que, a priori, no debería resultar muy difícil a la mayoría. Está por ver qué opinan los chavales.

La primera jornada de la PAU, en imágenes / A.J.González

Las pruebas de este año, con "criterios más comunes con el resto de España"

Copé ha recordado que "las pruebas de este año son más competenciales y tienen criterios más comunes con el resto de España", algo que ya ocurrió por primera vez el año pasado. A diferencia de las pruebas anteriores, los estudiantes no tienen opción de elegir entre dos exámenes, aunque sí entre las preguntas que se les proponen en cada enunciado.

Diego Copé y Juan José Giner, dentro de una de las aulas de la Facultad de Medicina donde se están celebrando los exámenes. / AJ González

Sobre el barrido electrónico: "Es un apoyo a la vigilancia y no hay anomalías"

Sobre la novedad del barrido selectivo de dispositivos electrónicos, Giner ha asegurado que "se trata de un apoyo a la vigilancia que ya se llevaba a cabo en estas pruebas" y que hasta el momento, "no se ha detectado ninguna anomalía".

Tal y como informó la UCO hace unos días, este año se han inscrito en la PAU 4.703 estudiantes cordobeses. De ellos, 2.785 son mujeres, lo que supone un 59,22 % del total. La cifra supone un incremento de un 2% respecto a la del año pasado, cuando se matricularon 4.619 alumnos, 2.663 mujeres. Del total de matrículas, 4.146 matrículas pertenecen a estudiantes de Bachillerato LOE, Lomce y Lomloe (3.837 de ellas dentro de la fase de acceso y 309 de la fase de admisión) mientras que 557 matrículas corresponden a alumnado procedente de ciclos formativos.