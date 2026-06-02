Economía
Suma y sigue: Urbanismo da licencia para 16 nuevos apartamentos turísticos en Córdoba de una sola tacada
Nuevos apartamentos turísticos obtienen luz verde en Córdoba, con proyectos destacados en Campo Madre de Dios y la calle Albéniz
La comisión de licencias que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha celebrado este martes ha dado licencias para la apertura 16 nuevos apartamentos turísticos en la ciudad. A los 11 que iban en el orden del día de la comisión, se han sumado otros cinco que ha entrado por la vía de urgencia.
El proyecto más ambicioso es el que pretende abrir cinco apartamentos turísticos de una llave (que hace referencia a la categoría, como las estrellas en los hoteles) en el número 30 de Campo Madre de Dios, en la unión de la Fuensanta con el casco histórico. En este caso, lo que concederá Urbanismo será calificación ambiental, el paso previo a la licencia.
Más proyectos de apartamentos turísticos en Córdoba
Lo mismo se dará para otro proyecto de otros tres apartamentos turísticos, en este caso, ubicados en el número 14 de la calle Albéniz, en el barrio de Ciudad Jardín, por la zona del Rectorado. También se dará calificación ambiental y licencia de obra para la rehabilitación de un edificio entre las calles Barroso y San Fernando. Allí, la propiedad del hotel Maestre (que está en la misma zona) tiene previsto rehabilitar un edificio para abrir tres apartamentos turísticos.
Y por la vía de urgencias han entrado otras tres peticiones. Por un lado, se ha dado permiso para dos apartamentos turísticos en Manuel de Sandoval y otros tres en dos números distintos de la calle Osario.
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