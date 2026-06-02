Este es el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Andalucía: Manuel Vincent, mucho teatro y Buero Vallejo o Martín Gaite

El primer examen de Selectividad, como es habitual, ha sido el de Lengua Castellana y Literatura, un examen obligatorio para todos los estudiantes que en el formato actual viene dividido en dos bloques con varias preguntas de las que el alumno debe responder al número que se indica en cada caso. El tiempo máximo autorizado para este primer examen de la PAU 2026 es de una hora y media. Si se responde a más preguntas de las requeridas, se tienen en cuenta solo las respondidas en primer lugar hasta alcanzar el número señalado por el examinador. La puntuación máxima de este bloque es de 4 puntos.

Comentario de texto

El bloque primero consiste en un comentario de texto, que este año ha sido un artículo periodístico de Manuel Vincent titulado Las buenas maneras. En él, se abordan cuestiones como la importancia de lavarse las manos antes de comer, no poner los codos en la mesa o hablar con la boca llena. También de antiguas normas, ya en desuso por los chavales de hoy en día y del cambio en las modas que marcaban la buena educación como el saludo con afecto al maestro. A partir de ahí, el texto desemboca en la política y la basura social que de ella deriva y de cómo se han perdido ciertas normas básicas de urbanidad, así como de sus consecuencias.

Alumnos realizan la Selectividad 2026 en Córdoba, en la prueba de Lengua y Literatura. / A. J. González

El examen plantea tres cuestiones: Identificar las ideas del texto, exponerlas de forma concisa y razonada; explicar la intención comunicativa del autor y responder a la pregunta de si en España actualmente se ha perdido la buena educación con un discurso de entre 200 y 250 palabras.

Sintaxis

A continuación, en el bloque 2 se plantean cinco cuestiones con distintas opciones y hay que contestar solo una de las opciones propuestas. Se pregunta aquí sobre las relaciones sintácticas de una serie de oraciones del texto o analizar sintácticamente un fragmento; analizar la formación de una serie de palabras o explicar el sentido de otras cuantas; comentar dos mecanismos de cohesión que refuercen la coherencia del texto o señalar dos marcas de subjetividad del texto y justificarlas con un ejemplo.

Examen de Lengua Castellana y Literatura en la PAU Andalucía 2026 Examen de Lengua Castellana y Literatura en la PAU Andalucía 2026

Preguntas sobre teatro

La siguiente cuestión da a elegir entre dos opciones. La primera tiene que ver con El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939 y se centra en la figura de Valle Inclán, el género literario creado por el autor, una obra que lo represente y pide citar dos títulos de obras lorquianas cuyas protagonistas sean mujeres, distintas a La casa de Bernarda Alba. La otra opción posible es sobre El teatro desde 1939 hasta nuestros días y se centra en Buero Vallejo, sobre dos obras significativas y la rivalidad con otro autor coetáneo. También pide citar un autor representativo de otra tendencia anterior o posterior al teatro realista y una obra.

Cernuda o Martín Gaite

A continuación, el alumnado ha tenido que elegir sobre dos textos de dos autores, un poema de Cernuda titulado No decía palabras y un texto en prosa de Carmen Martín Gaite. Las preguntas en cada caso piden que se identifique la etapa de la producción poética de Cernuda sobre el poeta en cuestión, su visión sobre el amor y características de la generación del 27 presentes en el poema mientras que en el segundo caso, se les llama a comentar la localización dentro de la obra El cuarto de atrás del texto en cuestión o identificar con quién habla la autora en el fragmento citado.