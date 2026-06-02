Así ha sido en Córdoba el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026: entre Nietzsche y Locke

El segundo examen de la Selectividad o PAU 2026 en Córdoba ha separado a los alumnos en dos pruebas, según su elección, entre Historia de la Filosofía e Historia de España en una jornada "extremadamente tranquila", en la que no se han comunicado incidencias, tampoco en lo relacionado con la novedad de esta edición, el barrido selectivo de dispositivos móviles.

Del examen de Historia de la Filosofía, el alumnado ha salido más o menos contento aunque no todos hayan podido responder con soltura a todas las preguntas propuestas. El temario se componía de ocho autores y la mayoría los ha separado en dos bloques y ha elegido uno. El bloque de Platón, Descartes, Ortega y Nietzsche parece haber tenido más seguidores, así que cuando se les ha dado a elegir entre Nietzsche o Locke, lo han tenido claro y se han ido a por las preguntas sobre el filósofo alemán y no a por el inglés.

El examen se divide en dos partes. La primera, una disertación sobre un tema propuesto y la segunda, el comentario de un texto, a elegir entre uno de los autores del temario.

Un poco de azúcar para subir el ánimo

Un grupito de padres de La Carlota se han quedado en la facultad de Medicina para hacer seguimiento de toda la jornada hasta el final. Bella, de La Carlota, que ha acompañado junto a su otra hija, Lucía, a Juan Carlos, futuro estudiante de Enfermería, Fisioterapia o Medicina Deportiva. Entregada a la causa, ha acudido con un bote enorme de chuches que ha repartido entre los presentes, a la espera de que su hijo saliera del examen de Filosofía. "Tengo el recuerdo de cuando yo hice la Selectividad y una madre me dio chucherías y eso me animó, esta vez me toca a mí". Convencida de que el apoyo psicológico es muy importante para que estén tranquilos, considera que "estas pruebas pueden jugarte una mala pasada si tienes un mal día" y que "el futuro de los chavales depende en gran medida de hacer bien estos exámenes". Esperemos que haya suerte y el azúcar cumpla su función.