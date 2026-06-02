Así ha sido en Córdoba el examen de Historia de España de la PAU 2026: Franco, Isabel II y la Segunda República

El segundo examen de la Selectividad o PAU 2026 en Córdoba ha separado a los alumnos en dos pruebas, según su elección, entre Historia de la Filosofía e Historia de España. De momento, la jornada está transcurriendo tranquila, sin incidencias, según fuentes de la UCO.

Los que han optado por Historia de España, se han encontrado con un examen de dificultad asumible, según los alumnos consultados, que ha tenido como protagonistas la Constitución de 1812, conocida como la Pepa, Franco y la Segunda República, entre otros temas. "No han puesto nada raro", han asegurado. El alumnado ha tenido que elegir entre dos opciones, una de ellas con prácticas del siglo XX y teoría del siglo XX y la otra al revés. En la A, la prueba práctica iba en torno a la Constitución de 1845 o la estadística de las desamortizaciones. En la opción B, sobre la imagen de la Revolución de 1917 o el discurso que pronunció Franco a las Cortes del 22 de noviembre de 1966.

Dos opciones a elegir

En la parte teoríca, la opción A preguntaba la Segunda República y la Transición a la Democracia mientras que la opción B estaba centrada en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 y Alfonso XII, la Regencia y los Nacionalismos Periféricos.

Bajón cuando no sale del todo bien

Aunque ha sido relativamente fácil, no todo el mundo ha salido contento. Alba, del IES Nuevas Poblaciones de La Carlota, ha abandonado el aula a los 45 minutos con "bajón", un tanto descorazonada. "He estudiado mucho, pero no he repasado todo el temario y ha habido cosas que han caído y no me he estudiado", ha confesado al salir. Del examen de Lengua salió "supercontenta", pero del segundo no parece haber escapado tan alegre. Su madre, Mª Ángeles, que estudió Derecho hace años y ahora cursa Criminología, espera que su hija tenga la nota suficiente para entrar en lo que quiere. "No tiene un plan B, quiere hacer Educación Primaria en Córdoba, porque no quiere dejar la Gimnasia Rítmica, así que ojalá tenga suerte".