Vandalismo
La sede del PSOE de Córdoba en avenida del Aeropuerto amanece con una pintada que les llama "traidores"
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, asegura que "el creciente clima de polarización política" está llegando a "extremos irrespirables"
La sede del PSOE de Córdoba, ubicada en la avenida del Aeropuerto, en el barrio de Ciudad Jardín, ha amanecido este martes por la mañana con una pintada en la que se lee "traidores, España muere". En declaraciones a la agencia Efe, el PSOE de Córdoba asegura que "cada pintada, cada amenaza o cada insulto es el reflejo de la impotencia de quienes no tienen argumentos". Estas fuentes aseguran que los que les llaman traidores son "los mismos que temen al progreso y a la convivencia".
El PSOE federal también se ha pronunciado en sus redes sociales y ha calificado este acto "vandálico" como "un ataque a los valores democráticos que compartimos como sociedad" y ha añadido que "la violencia nunca tiene cabida en democracia".
Antonio Hurtado: "El creciente clima de polarización baja a la calle"
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha confirmado a Efe, que este acto ha sido denunciado ante la Comisaría Provincial de Policía y que ha pedido al presidente y al gerente de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) que limpien la pintada de la sede socialista.
Hurtado ha puesto de manifiesto que "el creciente clima de polarización política sale de las instituciones y baja a la calle" y ha añadido que "la polarización política está llegando a extremos irrespirables".
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