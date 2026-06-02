Acto vandálico
Sadeco limpia las pintadas de "traidores" aparecidas en la sede del PSOE de Córdoba
La empresa municipal ha limpiado la sede socialista pocas horas después de sufrir un acto vandálico, que ha sido denunciado ante la Policía
La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha procedido durante la mañana de este martes a la limpieza de la fachada de la sede provincial del PSOE de Córdoba, que había amanecido vandalizada con el mensaje “Traidores, España muere”.
La actuación se ha producido pocas horas después de que se detectara la pintada y de que el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, solicitara la intervención de la empresa municipal para restaurar la fachada.
El acto ha sido denunciado ante la Comisaría Provincial de Policía, mientras que desde el partido han condenado lo ocurrido y han asegurado que “cada pintada, cada amenaza o cada insulto es el reflejo de la impotencia de quienes no tienen argumentos”.
Condena política al acto vandálico
Fuentes socialistas han defendido que quienes les califican de traidores son “los mismos que temen al progreso y a la convivencia”, al tiempo que han insistido en rechazar cualquier forma de intimidación política.
Por su parte, el PSOE federal ha calificado los hechos como un acto “vandálico” y un “ataque a los valores democráticos que compartimos como sociedad”, recordando que “la violencia nunca tiene cabida en democracia”.
La secretaria provincial, Rafi Crespín, ha tildado los hechos como como “intolerables en una sociedad democrática” y ha recalcado "no nos van a callar ni a amedrentar". También ha aseverado que no se tratan de "hechos ailslados" sino consecuencia de un clima de crispación y odio alentado, según ha señalado, desde determinados sectores de la derecha y la ultraderecha.
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