Sadeco limpia las pintadas de "traidores" aparecidas en la sede del PSOE de Córdoba

La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha procedido durante la mañana de este martes a la limpieza de la fachada de la sede provincial del PSOE de Córdoba, que había amanecido vandalizada con el mensaje “Traidores, España muere”.

La actuación se ha producido pocas horas después de que se detectara la pintada y de que el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, solicitara la intervención de la empresa municipal para restaurar la fachada.

Dos personas caminan junto a la pintada en la sede del PSOE de Córdoba, en avenida del Aeropuerto. / CÓRDOBA

El acto ha sido denunciado ante la Comisaría Provincial de Policía, mientras que desde el partido han condenado lo ocurrido y han asegurado que “cada pintada, cada amenaza o cada insulto es el reflejo de la impotencia de quienes no tienen argumentos”.

Condena política al acto vandálico

Fuentes socialistas han defendido que quienes les califican de traidores son “los mismos que temen al progreso y a la convivencia”, al tiempo que han insistido en rechazar cualquier forma de intimidación política.

Vista de la pintada en la sede del PSOE de Córdoba, en la avenida del Aeropuerto. / CÓRDOBA

Por su parte, el PSOE federal ha calificado los hechos como un acto “vandálico” y un “ataque a los valores democráticos que compartimos como sociedad”, recordando que “la violencia nunca tiene cabida en democracia”.

La secretaria provincial, Rafi Crespín, ha tildado los hechos como como “intolerables en una sociedad democrática” y ha recalcado "no nos van a callar ni a amedrentar". También ha aseverado que no se tratan de "hechos ailslados" sino consecuencia de un clima de crispación y odio alentado, según ha señalado, desde determinados sectores de la derecha y la ultraderecha.