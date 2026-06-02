Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comienza la SelectividadBuena 'vibra' en LenguaFotogalería | PAU en imágenesParo en CórdobaEdilquivirDe Córdoba a HarvardNotas CCFPiscina AssuanMilagro de GretaPlan AsfaltoOposiciones bomberosVisita del PapaDe la barbería al escenarioCrimen de TuliaPiscinasTalleres Garrido López
instagramlinkedin

Acto vandálico

Rafi Crespín condena el nuevo ataque a la sede del PSOE de Córdoba: "No nos van a callar ni a amedrentar"

Tras la aparición de pintadas con la palabra "traidores" esta mañana, la secretaria general ha reivindicado la "convivencia democrática" frente a "quienes quieren fomentar el odio"

Pintadas en la sede del PSOE de Córdoba.

Pintadas en la sede del PSOE de Córdoba. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La secretaria general de los socialistas cordobeses y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha condenado este martes las pintadas aparecidas en la fachada de la sede provincial del PSOE, con el lema Traidores, España muere, unos hechos que ha calificado como “intolerables en una sociedad democrática” y ha recalcado "no nos van a callar ni a amedrentar".

Crespín ha rechazado la actitud de “quienes no respetan las libertades ni las manifestaciones democráticas que representan los partidos políticos” y ha advertido de que este tipo de acciones vandálicas “no son hechos aislados”, sino consecuencia de un clima de crispación y odio alentado, según ha señalado, desde determinados sectores de la derecha y la ultraderecha.

Más ataques a sedes socialistas

La dirigente socialista ha recordado que la sede del PSOE de Córdoba ya fue vandalizada en mayo de 2020 con mensajes insultantes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha apuntado a episodios similares en agrupaciones socialistas de la provincia, como Valdeolleros, Peñarroya-Pueblonuevo o Cabra. La sede de la capital también fue atacada en diciembre de 2024, cuando rompieron varios cristales con una botella.

Rafi Crespín, secretaria general del PSOE de Córdoba.

Rafi Crespín, secretaria general del PSOE de Córdoba. / Córdoba

Según los datos recopilados por el partido, desde noviembre de 2023 se han superado los 250 ataques contra Casas del Pueblo y sedes socialistas en España, con pintadas, insultos, daños en inmuebles y amenazas a militantes.

“Estos comportamientos no tienen cabida en democracia. La discrepancia política es legítima y forma parte de la convivencia, pero nunca puede derivar en el señalamiento, la intimidación o el vandalismo”, ha afirmado Crespín.

“A cada insulto, una propuesta”

La secretaria general del PSOE cordobés ha agradecido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha expresado su confianza en que se identifique a los responsables de las pintadas.

Crespín también ha hecho suyo el mensaje del PSOE federal, que ha definido estos hechos como un “ataque a los valores democráticos que compartimos como sociedad” y ha defendido que, “frente a quienes pretenden fomentar el odio”, el compromiso socialista permanecerá intacto.

Pintadas en la sede del PSOE de Córdoba.

Pintadas en la sede del PSOE de Córdoba. / CÓRDOBA

No nos van a callar ni amedrentar. A cada insulto, una propuesta. A cada descalificación, una idea”, ha subrayado Crespín, que ha asegurado que el PSOE seguirá trabajando “por una España más justa, más igualitaria y más tolerante”.

Noticias relacionadas y más

El ataque vuelve a situar en el debate público la necesidad de preservar la convivencia democrática en Córdoba y de rechazar cualquier forma de intimidación contra representantes políticos, militantes o sedes de partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  4. Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
  5. De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
  6. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  7. El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero
  8. Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán

Fallece a los 64 años de edad Matías Morillo-Velarde, exgerente de Diario CÓRDOBA

Suma y sigue: Urbanismo da licencia para 16 nuevos apartamentos turísticos en Córdoba de una sola tacada

Suma y sigue: Urbanismo da licencia para 16 nuevos apartamentos turísticos en Córdoba de una sola tacada

Indra obtiene licencia para ampliar su fábrica de radares de Las Quemadas en pleno proceso de expansión en Córdoba

Indra obtiene licencia para ampliar su fábrica de radares de Las Quemadas en pleno proceso de expansión en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba presenta una nueva web para centralizar el asesoramiento y la mentorización a empresas

El Ayuntamiento de Córdoba presenta una nueva web para centralizar el asesoramiento y la mentorización a empresas

La biblioteca de Amador de los Ríos será subsede del Bellas Artes y la Junta descarta la cesión a la UCO

La biblioteca de Amador de los Ríos será subsede del Bellas Artes y la Junta descarta la cesión a la UCO

La sede del PSOE de Córdoba amanece con una pintada que les llama "traidores"

La hermandad de la Soledad propone una nueva carrera oficial de Córdoba más abierta, segura y conectada con la ciudad

Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Córdoba: fecha, hora y dónde consultarlas

Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Córdoba: fecha, hora y dónde consultarlas
Tracking Pixel Contents