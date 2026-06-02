Rafi Crespín condena el nuevo ataque a la sede del PSOE de Córdoba: "No nos van a callar ni a amedrentar"

La secretaria general de los socialistas cordobeses y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha condenado este martes las pintadas aparecidas en la fachada de la sede provincial del PSOE, con el lema Traidores, España muere, unos hechos que ha calificado como “intolerables en una sociedad democrática” y ha recalcado "no nos van a callar ni a amedrentar".

Crespín ha rechazado la actitud de “quienes no respetan las libertades ni las manifestaciones democráticas que representan los partidos políticos” y ha advertido de que este tipo de acciones vandálicas “no son hechos aislados”, sino consecuencia de un clima de crispación y odio alentado, según ha señalado, desde determinados sectores de la derecha y la ultraderecha.

Más ataques a sedes socialistas

La dirigente socialista ha recordado que la sede del PSOE de Córdoba ya fue vandalizada en mayo de 2020 con mensajes insultantes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha apuntado a episodios similares en agrupaciones socialistas de la provincia, como Valdeolleros, Peñarroya-Pueblonuevo o Cabra. La sede de la capital también fue atacada en diciembre de 2024, cuando rompieron varios cristales con una botella.

Rafi Crespín, secretaria general del PSOE de Córdoba. / Córdoba

Según los datos recopilados por el partido, desde noviembre de 2023 se han superado los 250 ataques contra Casas del Pueblo y sedes socialistas en España, con pintadas, insultos, daños en inmuebles y amenazas a militantes.

“Estos comportamientos no tienen cabida en democracia. La discrepancia política es legítima y forma parte de la convivencia, pero nunca puede derivar en el señalamiento, la intimidación o el vandalismo”, ha afirmado Crespín.

“A cada insulto, una propuesta”

La secretaria general del PSOE cordobés ha agradecido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha expresado su confianza en que se identifique a los responsables de las pintadas.

Crespín también ha hecho suyo el mensaje del PSOE federal, que ha definido estos hechos como un “ataque a los valores democráticos que compartimos como sociedad” y ha defendido que, “frente a quienes pretenden fomentar el odio”, el compromiso socialista permanecerá intacto.

Pintadas en la sede del PSOE de Córdoba. / CÓRDOBA

“No nos van a callar ni amedrentar. A cada insulto, una propuesta. A cada descalificación, una idea”, ha subrayado Crespín, que ha asegurado que el PSOE seguirá trabajando “por una España más justa, más igualitaria y más tolerante”.

El ataque vuelve a situar en el debate público la necesidad de preservar la convivencia democrática en Córdoba y de rechazar cualquier forma de intimidación contra representantes políticos, militantes o sedes de partidos.