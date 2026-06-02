El PSOE acusa al PP de permitir una "privatización encubierta" de la Feria de Córdoba

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado hoy que el gobierno municipal del PP "está permitiendo una privatización encubierta de la Feria de Nuestra Señora de la Salud al tolerar un incremento de los cierres institucionales en las casetas y una creciente limitación del acceso libre a espacios que forman parte de la esencia de la fiesta cordobesa".

La edil socialista ha destacado que una de las principales señas de identidad de la Feria de Córdoba es "su carácter abierto y público, una singularidad que distingue a la ciudad y que constituye uno de sus principales atractivos turísticos". Sin embargo, Moya ha advertido de que “cada vez son más los cordobeses y cordobesas que se encuentran con un portazo en la puerta de una caseta”.

Ambiente en una caseta durante el segundo sábado de la Feria de Córdoba 2026. / A. J. GONZÁLEZ

“La sensación generalizada es que la Feria se está privatizando poco a poco. Lo que le pedimos al Partido Popular es que cuide aquello que hace única a nuestra Feria y que no permita que se deteriore por intentar contentar a determinados caseteros”, ha afirmado. “Lo preocupante es que cada vez son más las casetas que encuentran motivos para cerrar al público y nadie ha explicado cuáles son exactamente los criterios para considerar que esas justificaciones son válidas”, ha señalado Moya.

¿Bajan los toldos tanto las temperaturas?

Respecto a la instalación de toldos en el recinto ferial, Moya ha reconocido que cualquier medida que contribuya a reducir la temperatura es positiva, aunque ha criticado la diferencia entre los anuncios realizados por el alcalde y los resultados reales. “Bienvenidos sean los grados que ayuden a mitigar el calor, pero no podemos compartir el triunfalismo del gobierno municipal. Lo verdaderamente importante es planificar una estrategia integral de sombra y confort climático”, ha manifestado.

Toldos en la calle Guadalquivir del recinto ferial. / VÍCTOR CASTRO

A la espera de la ordenanza de la Feria

El PSOE ha criticado igualmente la falta de avances en la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Feria, una normativa comprometida por el gobierno local que sigue sin ver la luz. “La incapacidad de gestión del Partido Popular es evidente. Presentaron un borrador en julio de 2025, lo incorporaron al Plan Normativo en abril de 2026 y, aun así, la Feria de este año se ha celebrado nuevamente con bases provisionales y soluciones temporales”, ha lamentado Moya.

Obras pendientes en El Arenal

La concejala socialista también ha denunciado la ausencia de avances en las actuaciones estructurales comprometidas para El Arenal, especialmente las infraestructuras a cota cero y el soterramiento de las conducciones eléctricas. “Llevamos años escuchando promesas sobre la modernización definitiva del recinto ferial, pero seguimos sin conocer cuándo se ejecutarán unas obras imprescindibles para el futuro de la Feria”, ha afirmado.

Caballistas frente a la portada de la Feria. / A. J. GONZÁLEZ

Movilidad en la Feria de Córdoba

En materia de movilidad, el PSOE considera que continúan existiendo importantes carencias, especialmente en el transporte público. “Los usuarios han vuelto a sufrir retrasos y largas esperas porque Aucorsa no dispone de una flota suficiente para responder a eventos extraordinarios como la Feria. Además, este año se han eliminado determinados servicios de apoyo que utilizaban los taxistas durante sus jornadas laborales en el recinto”, ha explicado.