El precio de la vivienda usada en Córdoba sigue subiendo como un cohete: crece un 11,8% anual y no cae desde hace casi cinco años

El precio de la vivienda usada en Córdoba sigue subiendo sin freno aparente a la vista. En el último año ha experimentado un auge del 11,8% en la capital y del 8,8% en la provincia, según datos del mes de mayo de este 2026 recopilados por el portal inmobiliario Idealista.

Subidas de doble dígito en Córdoba capital

Se trata del quinto mes consecutivo con subida interanual de doble dígito en la ciudad de Córdoba, cuyo techo estuvo en marzo de 2026, cuando el aumento fue del 12,5%. En este momento, el metro cuadrado de la vivienda de segunda mano se paga a 1.773 euros. Además, hay que destacar que el auge es constante desde noviembre de 2021, que fue el último mes en el que se registró una bajada del precio. El importe ha crecido desde entonces, es decir, durante cuatro años y medio, en un 27%.

La provincia, un año de auge continuado

En el caso de la media provincial, las subidas son bastante más moderadas en los últimos años. Actualmente, el precio del metro cuadrado de la vivienda usada es de 1.340 euros, que es exactamente el periodo en el que lleva de subidas consecutivas, ya que la última bajada provincial fue, precisamente, en mayo del 2025, cuando el metro cuadrado se pagaba a 1.232 euros.

Hay que destacar que Peñarroya-Pueblonuevo, con un 21,7% más, es el pueblo en el que más ha crecido el precio de la vivienda usada en el pasado mes de mayo, por delante de Iznájar (17,3%) y La Carlota (10,6%).

La Fuensanta, El Arcángel, Noreña y el Figueroa lideran el crecimiento por barrios

Mientras tanto, en el análisis de los barrios de Córdoba capital, lidera las subidas La Fuensanta-El Arcángel, donde se paga un 22,3% más en el último año. Le siguen Noreña-Figueroa (21,1%), Zoco-Poniente Vistalegre (19,6%) y Ciudad Jardín (17,3%). El barrio con el metro cuadrado de segunda mano más caro es Noreña-Figueroa (2.327 euros) y el más barato, el Campo de la Verdad (1.125 euros).

Vista aérea de Córdoba. / Manuel Murillo

A nivel nacional la subida roza el 17% anual

El precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 16,9% interanual durante el mes de mayo, situándose en 2.795 euros/m2, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista. Este dato supone además una subida de un 4,5% en los tres últimos meses, de un 1,7% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.

La Región de Murcia lidera las subidas a nivel autonómico

Todas las Comunidades Autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. La Región de Murcia (24,6%), lidera las subidas, seguida de Cantabria (19%), Andalucía (18,3%) y Asturias (17,1%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Castilla-La Mancha (15,1%), Aragón (14,8%), Comunitat Valenciana (14,7%), Cataluña (14,2%), la Comunidad de Madrid (11,9%) y Euskadi (11,5%). Por debajo del 10% aparecen las subidas de Castilla y León (9,9%), Navarra (9,8%), Extremadura (9,6%), Galicia (9,5%) y La Rioja (9,2%). Baleares (7,8%) y Canarias (8%), por su parte, representan los menores ascensos.

Una mujer observa los precios de una inmobiliaria cordobesa. / Pablo Cabrera

Baleares con 5.285 euros/m2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.739 euros/m2). Les siguen Euskadi (3.546 euros/m2), Canarias (3.281 euros/m2), Cataluña (2.923 euros/m2) y Andalucía (2.919 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.077 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.106 euros/m2) y Castilla y León (1.336 euros/m2), que son las comunidades más económicas.

La única provincia donde cae el precio es Ourense, en Galicia

Hasta 49 provincias tienen precios superiores a los registrados en mayo del año pasado, con la única excepción de Ourense (-0,9%). La mayor subida se produce en la Región de Murcia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 24,6%, seguida de las provincias de Valencia (23,5%), Toledo (20,9%), Almería (19,1%) y Cantabria (19%). En la Comunidad de Madrid han subido un 11,9% y en la provincia de Barcelona el crecimiento ha alcanzado el 13,2%.

Baleares se reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada (5.285 euros/m2) por delante de la Comunidad de Madrid (4.739 euros/m2). Les sigue Guipúzcoa (4.367 euros/m2), Málaga (4.158 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife (3.425 euros/m2), Vizcaya (3.414 euros/m2) y Barcelona (3.300 euros/m2).

Imagen de archivo de una agencia inmobiliaria. / EFE / Román G. Aguilera

Ciudad Real es la provincia más económica con un precio de 816 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Jaén (875 euros/m2), Cuenca (901 euros/m2) y Teruel (901 euros/m2), que son las únicas provincias por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado.

Todas las capitales suben de precio menos Melilla

Todas las capitales analizadas por idealista han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses, con la única excepción de Melilla (-1%). La subida más pronunciada es la vivida por Ciudad Real donde el precio creció un 23,1% en el último año. Le siguen los incrementos de Murcia (20,1%), León (19,2%), Pontevedra (18,2%) y Salamanca (17,8%). Por el contrario, la ciudad de Huesca (2,5%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Lugo (2,6%), Albacete (5,1%) y San Sebastián (5,6%).

Entre los grandes mercados, además de San Sebastián, los precios han crecido en Valencia (12%), Bilbao (10,5%), Málaga (9,6%), Alicante (8,5%), Palma (8,3%), Madrid (7,4%), Barcelona (7,1%) y Sevilla (6,8%). Con esta subida el precio en Madrid se establece en 5.984 euros/m2, mientras que en Barcelona se ha situado en los 5.243 euros/m2.

San Sebastián es la capital más cara de España al situar su precio en 6.364 euros/m2. Zamora, en cambio, es la capital más económica con sus 1.368 euros/m2, seguida por Jaén (1.385 euros/m2) y Lugo (1.460 euros/m2).

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