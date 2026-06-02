Los peritos del accidente de Adamuz presupuestan su informe en casi 250.000 euros y nueve meses de trabajo

La tres peritos encargados de investigar el accidente de Adamuz del pasado mes de enero ya han prespuestado cuánto costará realizar esta labor y el tiempo que se prolongará.

En un documento remitido al Juzgado Civil y de Instrucción número 2 de Montoro y al que ha tenido acceso este periódico, han cifrado en 206.250 euros más IVA el coste inicial de los trabajos necesarios para elaborar el dictamen técnico encargado dentro del procedimiento. Con el impuesto incluido, la cantidad asciende hasta los 249.562,50 euros.

Así consta en el escrito de presupuesto y solicitud de provisión de fondos presentado ante el juzgado, en el que los peritos justifican la cuantía por la extensión y complejidad de la documentación que deberán analizar, la dedicación intensiva que exigirá el trabajo y la previsible duración del procedimiento.

Estado en el que quedó el tren Alvia siniestrado en Adamuz. / Manuel Murillo

Además, el Juzgado de Montoro ya ha dado trámite a esa solicitud. En una diligencia de ordenación fechada el 26 de mayo, la letrada acuerda unir a las actuaciones el presupuesto y la petición de provisión de fondos presentada por los peritos y dar traslado de su contenido a la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. Será este órgano el que, en el plazo de cinco días, deba proceder a su aprobación previa, según lo acordado en la pieza separada abierta por el accidente ferroviario.

Desglose de los gastos

Los expertos calculan una dedicación inicial de unas 1.500 horas de trabajo, a razón de 125 euros por hora, lo que supone 187.500 euros más IVA en concepto de honorarios. A esa cantidad añaden una estimación de gastos de 18.750 euros más IVA para viajes, desplazamientos, asistencia a pruebas, ensayos y distintas diligencias relacionadas con la elaboración del informe.

En el mismo escrito, los peritos solicitan que se les abone una provisión de fondos antes de iniciar los trabajos. En concreto, piden recibir al comienzo el 30% de los honorarios previstos y el 50% de los gastos estimados, lo que suma 65.625 euros más IVA, es decir, 79.406,25 euros con el impuesto incluido. El resto se abonaría a la entrega del dictamen.

Trabajos a realizar y tiempo

El trabajo pericial consistirá en la recopilación y análisis de toda la documentación del expediente judicial, el estudio de pruebas, ensayos y diligencias, la posible propuesta de nuevas actuaciones técnicas y la elaboración de una conclusión sobre las causas del siniestro. Los peritos también deberán responder a las cuestiones que les formule el juzgado y ratificar el informe cuando sea necesario.

Accidente tren en Adamuz, parte del Alvia destrozado. / Manuel Murillo

El calendario previsto para la elaboración del dictamen inicial es de nueve meses desde la recepción de toda la documentación necesaria, aunque los propios peritos señalan que el plazo podrá adaptarse a las necesidades del juzgado.

La cantidad presupuestada no tiene carácter cerrado. Los expertos advierten de que, debido al volumen de documentación ya existente y a la que pueda generarse durante el procedimiento ( véase nuevas pruebas, ensayos, dictámenes complementarios o estudios de terceros) los honorarios y gastos planteados son iniciales, tentativos y susceptibles de ampliación si el desarrollo de la pericia lo requiere.

También precisan que la eventual intervención de otros técnicos necesarios para completar la pericial definitiva no está incluida en este presupuesto y tendría que ser propuesta al juzgado para su valoración. El escrito está firmado por los tres peritos judiciales designados.