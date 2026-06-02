Cultura
Patrimonio avala la rehabilitación de las cubiertas del Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso de Córdoba
La actuación permitirá conservar varias zonas del conjunto, declarado Bien de Interés Cultural y situado en el entorno de Medina Azahara
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte y presidida por el delegado territorial, Eduardo Lucena, ha informado favorablemente la documentación técnica para la rehabilitación de las cubiertas del Real Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, situado en las inmediaciones de Medina Azahara.
La intervención tiene como objetivo la conservación de las cubiertas del conjunto monástico, en concreto de las dependencias articuladas en torno al claustro y del cuerpo norte del denominado patio del Cervato.
Cubiertas en avanzado estado de deterioro
Según la documentación analizada, se trata de cubiertas planas que presentan un estado avanzado de deterioro, con impermeabilizaciones ejecutadas mediante láminas asfálticas autoprotegidas y recubrimientos de pintura de caucho que han sufrido numerosos desperfectos.
Los trabajos previstos consistirán en la retirada de esos materiales deteriorados, incluida la eliminación de la lámina impermeabilizante existente y el raspado de los revestimientos en mal estado.
Morteros de cal y nuevo acabado cerámico
Posteriormente, se procederá a la regularización de pendientes y a la reparación de paramentos y petos de cubierta, sustituyendo los morteros de cemento por morteros de cal, considerados más compatibles con el carácter histórico del inmueble.
La nueva solución constructiva incluirá la colocación de una doble lámina de betún modificado adherida al soporte, la incorporación de aislamiento reflexivo y la ejecución de una capa de regularización sobre la que se dispondrá un acabado de baldosa cerámica.
En relación con este acabado final, la Comisión ha recomendado el uso de piezas cerámicas en tonos ocres, al considerarlos más acordes con la tonalidad de los materiales históricos del conjunto, y ha desaconsejado el empleo de acabados en color rojo por su posible impacto visual en este entorno patrimonial.
Control arqueológico de la intervención
La actuación deberá ir acompañada de una actividad arqueológica preventiva destinada al análisis de las estructuras emergentes y al control de las obras, con el fin de documentar adecuadamente cualquier evidencia de interés histórico que pudiera verse afectada por los trabajos.
Como en el resto de intervenciones sobre bienes protegidos, se establece además la obligación de comunicar el inicio de las obras y de presentar, una vez finalizadas, una memoria detallada con reportaje fotográfico completo y programa de mantenimiento.
Un enclave protegido y vinculado a Medina Azahara
El Real Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso fue declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional en 1980 y cuenta actualmente con la consideración de Bien de Interés Cultural, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
El conjunto forma parte, además, del ámbito de la Zona Arqueológica de Medina Azahara, también declarada Bien de Interés Cultural e incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2018.
Un conjunto de gran valor histórico
Desde el punto de vista arquitectónico, el monasterio constituye un complejo de gran riqueza histórica, fruto de sucesivas ampliaciones y transformaciones desde el siglo XV.
El edificio integra la iglesia, los claustros, la sala capitular, el refectorio, las antiguas celdas monásticas y otros espacios que configuran una estructura compleja en la que conviven elementos del gótico tardío con importantes reformas barrocas posteriores.
Entre sus elementos más destacados figuran la torre de tres cuerpos y la organización claustral del conjunto, con arquerías de notable valor formal y constructivo.
Conservación del patrimonio
La actuación autorizada se enmarca en la normativa andaluza de protección del patrimonio histórico, que exige autorización previa para cualquier intervención en bienes inscritos como BIC o en su entorno, con el fin de garantizar la preservación de sus valores culturales y evitar alteraciones que afecten a su integridad o contemplación.
Con este informe favorable, la Junta de Andalucía da un nuevo paso en la conservación y mantenimiento de uno de los enclaves patrimoniales más relevantes del entorno de Córdoba.
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