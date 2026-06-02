La parcelación de La Perla en Córdoba avanza hacia los servicios básicos con la aprobación de su plan especial

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha aprobado este martes, de forma inicial y tras ya haberlo hecho hace unos meses, el plan especial presentado por los propietarios de las parcelaciones La Perla I y La Perla II para conseguir tener servicios básicos. Los vecinos de esta zona, situada entre Majaneque y La Golondrina, ya presentaron el plan, pero ahora ha habido que introducir una serie de cambios.

La Perla se ha acogido al artículo 75 de la ley Lista, el que permite formular lo que se denomina “Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Asentamientos Irregulares” para dotarse de los servicios básicos. En el caso de La Perla, lo único que tienen es luz, es decir, que necesitan agua y saneamiento.

Urbanización de La Perla II. / Manuel Murillo

Ahora la Junta deberá dar también su visto bueno

Urbanismo ya admitió a trámite el plan, pero tuvo que echarlo para atrás al detectarse que había que introducir una serie de cambios. Lo que hace ahora es volver a admitirlo para que los propietarios de las parcelas puedan continuar trabajando. El siguiente paso, por parte de esos vecinos, será obtener la evaluación ambiental estratégica necesaria, que deberá emitir la Delegación de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

El camino del artículo 175

Maravillas del Aeropuerto, El Aljarafe o Campiñuela Baja Sur son algunas de las parcelaciones que han iniciado el camino que abre el artículo 175 de la ley Lista, aunque La Perla es la que va más avanzada. Con este camino lo que se hace es redactar un plan especial para aplicar a la zona y así tener servicios básicos.

Parcelación de Maravillas del Aeropuerto. / A. J. GONZÁLEZ

Los vecinos deben constituirse como entidad urbanística colaboradora (realmente denominada en este caso de adecuación ambiental y territorial), como si fueran una junta de compensación y luego redactar lo que se conoce como proyecto de distribución de cargas (repartir de forma equitativa lo que cuesten las obras derivadas del plan especial). Luego vendrían las obras en sí. Es decir, que tanto a La Perla como al resto de parcelaciones que han cogido esta vía todavía les queda un largo camino por delante.