Nace en Córdoba la primera Escuela Superior de Hostelería de España

La primera Escuela Superior de Hostelería de España iniciará su actividad el próximo curso en Córdoba, ubicada en el Campus de Formación Profesional y Empleo de Córdoba. Se trata de una iniciativa privada, que ha sido impulsada por Hostelería de España, la Federación Andaluza de Gastronomía y la patronal cordobesa, Hostecor, mediante la firma de un convenio de colaboración con este centro formativo.

El proyecto supone ampliar la preparación que ya ofrece Qurtuba Academy, del chef Paco Morales, que continuará desarrollando su actividad como una propuesta para la excelencia de los estudiantes, a modo de máster para la especialización. Esta academia inició su actividad en el mes de septiembre pasado con una treintena de alumnos.

Paco Morales presenta a hosteleros su Academia Qurtuba en Campus Córdoba. / A. J. González

Campus Córdoba avanza que este jueves tendrá lugar una convocatoria pública, donde las patronales española, andaluza y cordobesa firmarán el acuerdo de colaboración e informarán con detalle sobre el proyecto. Se trata de una iniciativa piloto en España, promovida por Hostecor en esta ciudad para la formación de los profesionales que necesita el sector.

La escuela pública lleva una década cerrada

En esta línea, Jesús Guerrero avanza que la Escuela Superior de Hostelería de España contará con la colaboración de las empresas del sector y los alumnos interesados en formarse podrán acceder a becas. Inicialmente, podría llegar a unos 60 estudiantes. Con esta actuación, el sector plantea una alternativa a la Escuela de Hostelería de Córdoba impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad en 2004 y clausurada en 2016, pese a la demanda de las empresas.

En febrero del año pasado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya manifestó su deseo de que Hostecor se integrase en el proyecto impulsado por Paco Morales, que cuenta con tres estrellas Michelin, en el centro de FP Campus Córdoba.