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La ministra de Ciencia, Diana Morant, lamenta la muerte de Gómez Villamandos
La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos del exrector de la UCO, fallecido esta tarde
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado la muerte del exrector de la Universidad de Córdoba (UCO) y consejero de Universidad, Investigación e Innovación, el cordobés José Carlos Gómez Villamandos.
En una publicación en la red social, Morant ha señalado que "recibo con tristeza la noticia del fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía" y ha trasladado sus condolencias a su familia y seres queridos.
La noticia de la muerte de Gómez Villamandos se ha conocido esta tarde. Poco después, numerosos cargos políticos y de la sociedad han manisfestado sus condolencias y han reconocido el trabajo de Gómez Villamandos durante su trayectoria. Antes que rector de la Universidad de Córdoba (UCO) fue docente y también presidio la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Desde 2022 era consejero del Gobierno de Juanma Moreno y en las elecciones de este 2026 había ido en las listas como número 7 de la candidatura del PP por Córdoba.
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