Fallece a los 64 años de edad Matías Morillo-Velarde, exgerente de Diario CÓRDOBA

La larga batalla que Matías Morillo-Velarde Chiclana venía manteniendo con la enfermedad ha terminado. Ahora descansa en paz. A los 64 años de edad, le ha tocado poner rumbo a esa eternidad en la que tanta fe tenía puesta cuando sólo se encontraba a mitad de esa década para la que dejamos nuestros mejores proyectos, la de los 60 años, una etapa de plenitud marcada por la sabiduría y la madurez. Cuando celebramos el camino recorrido y nos disponemos a vivir nuestro periodo de mayor libertad. Y ese tránsito por la vida, en el caso de Matías Morillo-Velarde ha sido sobresaliente, tanto en el plano personal como profesional, una vida laboral paralela al sector de la edición de periódicos, la mayor parte unida a los éxitos y crecimiento de Diario CÓRDOBA.

Brillante tanto para los conocimientos como para el deporte

Matías fue prematuro al exhibir sus muchas virtudes. Sus amigos del colegio La Salle de su Córdoba natal, donde prácticamente pasó la totalidad de su docencia, desde la infancia hasta la adolescencia como bachiller, coinciden en recordarle con el término “brillante”. Matías era un joven que destacaba tanto a la hora de almacenar conocimientos, siempre con expedientes académicos de notas mayúsculas, como cuando se calzaba las zapatillas para correr. Alumno de matrícula de honor, deportista de medallas de oro, amigo y compañero fuera de serie. Mente sana en cuerpo sano. Desde entonces ya sobresalía por su potencial único para transformar los problemas en soluciones, su energía inagotable y su capacidad innata para innovar. Del mismo modo, era un joven muy familiar. Para Matías, la familia era ese lugar donde siempre te esperan, que le enseñaba a levantarse en las caídas, donde se sentía amado. Una relación recíproca. Y eso que Matías, los que lo conocimos podemos dar fe de que, por naturaleza, era más lo que daba que lo que recibía. Fue educado con la clara vocación católica de que el fin único es ayudar al prójimo. Porque también desde muy joven hizo de su sólida condición de creyente en Dios un motor de su vida. No es de extrañar, por tanto, verle entre los fundadores de la Hermandad del Císter en Córdoba, allá por los años 70, en el antiguo convento cisterciense Hermandad de la Sangre, de la que perteneció a una primera cuadrilla de costaleros que marcó un antes y un después en la forma de llevar los pasos procesionales en la ciudad, ya que fue la pionera en integrar a costaleros no profesionales en sus filas. Fue de los primeros costales en desfilar el paso de Nuestro Padre Jesús de la Sangre en la Semana Santa cordobesa.

Gerente de 'El Correo de Andalucía'

Matías Morillo-Velarde fue también un universitario excelso, lo que le llevó a licenciarse en Ciencias Empresariales por ETEA-Icade y a obtener un máster en Economía y Dirección de Empresas por IESE (Universidad de Navarra) con brillantez. A partir de ahí, su experiencia profesional se puede decir que huele a papel imprenta. Primero fue gerente de El Correo de Andalucía, periódico decano de la prensa sevillana y en la actualidad perteneciente al grupo Prensa Ibérica, misma empresa editora de Diario CÓRDOBA. Durante su etapa en la gerencia del rotativo hispalense, El Correo de Andalucía vivió uno de sus periodos más significativos al dar los primeros pasos para enfilar la conmemoración de su primer centenario.

Gerente de Diario Córdoba S.A. en 2001

El histórico rotativo sevillano experimentó importantes modernizaciones tecnológicas, transiciones empresariales y la adaptación de su línea editorial. Fue todo un referente de la prensa regional en Andalucía. Sin salir de Sevilla, pasó a ocupar el mismo cargo en el Diario 16 Andalucía. Para la edición regional de uno de los periódicos que nacieron en la Transición, fue un tiempo convulso pero brillante, caracterizado por un periodismo de investigación y crítico con las esferas de poder. La cabecera había nacido en 1982 como la primera edición regional de un gran diario nacional con rotativa propia en Sevilla. Una severa crisis financiera provocó su cierre definitivo al final de la década. Antes, en febrero de 1999, Matías Morillo-Velarde se integró en Diario Córdoba, S.A. como director comercial. En julio de 2001 fue nombrado gerente. Sucedió en el cargo a Salvador Ambrosio, quien había desempeñado una excelente labor profesional en La Voz de Córdoba y Diario CÓRDOBA y, tras su jubilación, pasaba a desempeñar la labor de asesor de grupo Zeta en Andalucía.

El listón, por tanto, estaba muy alto. Pero para Matías Morillo-Velarde no había desafíos que le impidieran avanzar. Con el nombramiento de Matías, se consolidó el proceso de expansión de Diario CÓRDOBA, que vio cómo se llevaba a cabo una renovación de su estructura empresarial con el objetivo de mantener su posición de liderazgo en la prensa cordobesa, que se sigue extrapolando hasta nuestros días. De igual modo, fue nombrado director gerente de la Zona Andalucía, con competencias directas no sólo en las empresas de este área --CÓRDOBA, Iniciativas de Publicaciones e Impresión, S.L., y Onda Mezquita, S.L., entre otras-- sino también sobre los proyectos de expansión y desarrollo de Grupo Zeta en la comunidad andaluza, anterior propietario de este periódico. En este ciclo, Iniciativas de Publicaciones e Impresión consiguió convertirse en la planta de impresión referente. En ella se imprimían a diario el periódico CÓRDOBA y todo tipo de publicaciones para toda Andalucía. Por otra parte, la televisión local Onda Mezquita TV, fundada por CÓRDOBA, se proyectó también como un referente de calidad dentro de las televisiones locales andaluzas. En noviembre de 2012, una enfermedad le obligó a dar un brusco giro de timón en su vida, y fue sustituido por Julio Hidalgo Ardila, con lo que se cerraba su capítulo profesional en esta casa.

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Matías Morillo-Velarde, cuyo funeral se celebrará este miércoles, a las 12.00 en la iglesia de San Nicolás, nos deja para el recuerdo el perfil de un excelente empresario, y la imagen de una gran persona. Reunió los rasgos principales que debe tener todo buen gestor: liderazgo, resiliencia, innovación, acertar a la hora de tomar riesgos, traducir la visión en realidad… pero, sobre todo, facilitó la tarea de inspirar a los demás.