María José López, Talleres Garrido López: «Que una empresa llegue a casi 100 años no es cuestión de suerte ni de privilegio»

-¿Qué supone para la empresa este reconocimiento de Diario CÓRDOBA?

-Recibir este reconocimiento supone un orgullo enorme para toda nuestra empresa. Lo vivimos con gratitud y motivación para seguir trabajando con ilusión, dando lo mejor de nosotros para toda la industria agrícola.

-¿Cuál es el origen de López Garrido?

-El origen de López Garrido está ligado a una historia de esfuerzo, constancia y profundas raíces cordobesas que han marcado nuestra manera de entender la agricultura y el trabajo familiar. Todo comienza en 1930, cuando Juan López Garrido, mi abuelo, funda en Guadalcázar la sociedad López Llamas. Allí inicia una actividad artesanal dedicada a la fabricación de herramientas agrícolas, en una época en la que el trabajo manual, la cercanía con el agricultor y el compromiso con la tierra eran fundamentales. En 1944, decide adquirir la totalidad de la sociedad, pasando a denominarse Juan López Garrido. Ya en 1960, sus cinco hijos se incorporan al proyecto familiar, ayudando a su padre en las labores diarias y participando activamente en el crecimiento de la empresa. Con ellos llega una nueva generación marcada por el esfuerzo, el aprendizaje desde la base y la continuidad de los valores que siempre han definido a López Garrido. En 1981, tras el fallecimiento del fundador, sus cinco hijos adquieren la sociedad y crean López Garrido, S.A., dando continuidad al legado familiar y abriendo una nueva etapa de modernización y expansión. Desde entonces, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en un referente en el sector de la maquinaria agrícola, manteniendo intacta la esencia con la que nació: trabajo, cercanía, innovación y compromiso con el campo.

María José López Garrido, directora de Compras y Recursos Humanos de Talleres Garrido López. / A.J. González

-Después de casi un siglo, ¿cómo se gestiona una empresa familiar en la que pueden participar varias generaciones a la vez?

Que una empresa llegue a casi los 100 años de trabajo no es cuestión de suerte ni de privilegio. Es más bien fruto de mucho trabajo, esfuerzo, riesgo, decisiones difíciles y sacrificios personales. La iniciativa empresarial encabezada por mi abuelo no implica éxito seguro, pero sí el mantener un proyecto vivo durante tantos años suele requerir disciplina, adaptación y compromiso continuado, claves imprescindibles para que hoy sea un gran referente.

-Como fabricantes de maquinaria agrícola, ¿de qué manera ha contribuido Talleres López Garrido S.A. a la transformación del campo?

-Talleres López Garrido S.A. lleva casi un siglo acompañando al agricultor andaluz. Nuestros inicios fueron muy humildes, fabricando rejas y herramientas de forma artesanal, siempre muy cerca de las necesidades reales del campo. Con el tiempo fuimos creciendo y pasamos a producir arados, gradas, sembradoras y remolques agrícolas y algodoneros. En los años 80, en plena reconversión del campo, nuestros remolques , muy robustos y duraderos, se convirtieron en una herramienta imprescindible para muchas explotaciones de Córdoba y Andalucía. Fue una etapa clave y nos enorgullece haber aportado maquinaria fiable en un momento tan decisivo para el sector. Hoy seguimos avanzando con equipos más industriales, como palas cargadoras y trituradoras agrícolas, forestales y de piedra, manteniendo la misma cercanía y compromiso de siempre.

-¿Ofrecen maquinaria para cualquier cultivo o están especializados en determinados sectores?

-Nuestra especialidad es la trituración de restos de poda y el desbroce de cubiertas vegetales, ofreciendo distintas soluciones según el cultivo, el terreno o la labor a realizar. Es un trabajo esencial para mantener suelos sanos y explotaciones más sostenibles. Además, contamos con una línea muy importante de palas cargadoras frontales, diseñadas específicamente para cada tractor. Disponemos de más de 600 modelos de acoplamientos, listos para montar, lo que garantiza un ajuste perfecto y un funcionamiento seguro y eficiente. Esta capacidad de adaptación es una de nuestras señas de identidad.

-¿Exportan a otros países?

-Sí. A lo largo de la historia de López Garrido, la exportación ha formado parte de nuestra evolución y crecimiento como empresa. Nuestros primeros pasos en los mercados internacionales comenzaron con exportaciones a Marruecos y con la fabricación de remolques Marismas destinados a Cuba, proyectos que marcaron el inicio de nuestra presencia fuera de España. Además, Portugal ha sido históricamente uno de nuestros mercados más consolidados, especialmente en la venta de palas cargadoras. Con el paso de los años, López Garrido ha conseguido consolidarse en algunos de los principales mercados de maquinaria agrícola a nivel internacional. Actualmente, nuestros productos están presentes en países como Francia, Marruecos, Perú, Chile, Argentina, México, Brasil, Bielorrusia, Grecia, Túnez, Suiza, Azerbaiyán e Inglaterra, entre otros. En los últimos años, la internacionalización ha adquirido todavía más relevancia dentro de la empresa, hasta el punto de que actualmente aproximadamente el 30% de nuestra facturación procede de las exportaciones.

-¿Cuáles han sido las principales innovaciones de la empresa?

-La innovación siempre ha ido de la mano de nuestra historia. Contamos con varias patentes propias y fabricamos máquinas robustas utilizando aceros de alto límite elástico, pensadas para durar y rendir incluso en trabajos exigentes. Disponemos de nuestro propio departamento de I+D, donde combinamos la última tecnología con toda la experiencia adquirida a lo largo de los años y las pruebas realizadas en el campo. Nuestro objetivo es desarrollar máquinas con las mejores prestaciones, que además sean fáciles de manejar y de mantener para el agricultor.