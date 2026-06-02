Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba: "José Carlos Gómez Villamandos forma parte de la historia de la UCO"

La muerte de José Carlos Gómez Villamandos ha provocado una profunda conmoción en el ámbito universitario, científico e institucional de Córdoba y Andalucía. Las muestras de condolencia se han sucedido desde que se conoció el fallecimiento del exrector de la Universidad de Córdoba (UCO) y consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

El actual rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha expresado la “enorme tristeza” que supone para la institución la pérdida de Gómez Villamandos, de quien ha destacado que “dedicó gran parte de su vida a esta institución”.

“Estuvo unido como estudiante, profesor, investigador, rector y también desde las responsabilidades posteriores”, ha señalado Torralbo, quien ha recordado los años de trabajo compartidos con el exrector. “Pude conocer de cerca su enorme dedicación a la UCO”, ha afirmado, antes de subrayar que Gómez Villamandos ya forma parte de “la historia reciente de esta institución”.

El presidente de Córdoba TechPark, Juan Antonio Caballero, muestra su pesar

Por su parte, el presidente de Córdoba TechPark, Juan Antonio Caballero, ha trasladado su “más profundo pesar” por el fallecimiento del que fuera consejero andaluz y ha enviado sus condolencias a familiares y compañeros.

El consejero Gómez Villamandos junto al presidente de Córdoba TechPark, Juan Antonio Caballero, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido. / A.J. González

Caballero ha destacado que el compromiso de Gómez Villamandos con el avance del conocimiento y la innovación fue “determinante para fortalecer el papel de los parques científicos y tecnológicos andaluces como motores de desarrollo económico y generación de oportunidades”.

“José Carlos era, ante todo, una excelente persona. Desde Córdoba TechPark siempre estaremos agradecidos por su incansable labor por el crecimiento y consolidación de nuestro parque, así como por su implicación en numerosas iniciativas destinadas a impulsar la transferencia de conocimiento y la competitividad de nuestras empresas. Sin duda, su legado permanecerá siempre ligado al progreso del ecosistema innovador andaluz”, ha manifestado.

Tres días de luto en la Universidad de Córdoba

Ante el fallecimiento del exrector, la Universidad de Córdoba ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo y reconocimiento a una de las figuras más relevantes de su historia reciente.

El cuerpo de José Carlos Gómez Villamandos será velado en el tanatorio de Las Quemadas, mientras que el funeral por su eterno descanso tendrá lugar este miércoles a las 13.00 horas en la iglesia de la Trinidad de Córdoba.