Una ley universitaria, más ciencia y un impulso al ecosistema tecnológico andaluz: el legado de Gómez Villamandos

La Junta de Andalucía ha lamentado el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, y ha destacado en una nota de prensa el legado transformador que deja al frente de este departamento.

Entre los avances que llevan la marca de Gómez Villamandos figuran la aprobación de la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y el impulso al ecosistema innovador y tecnológico de la comunidad autónoma. También dejó encarrilado el proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), que aspiraba a aprobar al inicio de la nueva legislatura.

José Carlos Gómez Villamandos el día de su toma de posesión como consejero del gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, en julio de 2022. / Manuel Murillo

"Dejó sentadas las bases del futuro sistema universitario andaluz"

Gómez Villamandos fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación por el presidente de la Junta de Andalucía en julio de 2022. Durante su etapa al frente de la Consejería, señala la nota de prensa, "impulsó una profunda transformación del sistema universitario y científico andaluz, dejando sentadas las bases del futuro".

La Junta destaca entre sus principales hitos, además de la aprobación de la LUPA, el refuerzo de la financiación de las universidades públicas, la mejora de las condiciones laborales del conjunto del personal universitario y la ampliación de la nueva oferta académica de la educación superior andaluza, con la implantación del Grado de Medicina en todas las provincias andaluzas.

Asimismo, el comunicado subraya que "puso siempre en el centro de sus prioridades políticas al estudiantado, con especial sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables".

"Inversiones de calado" en proyectos científicos y emprendimiento

En materia de investigación e innovación, Gómez Villamandos promovió "inversiones de calado" en proyectos científicos, infraestructuras estratégicas y emprendimiento. La Junta destaca también que favoreció la incorporación de centenares de investigadores y técnicos al sistema andaluz de I+D+I y que dio especial protagonismo al ecosistema tecnológico andaluz a través de los parques científico-tecnológicos, los centros tecnológicos y el tejido productivo.

A estos avances se suma el desarrollo de la primera política de clústeres de innovación en Andalucía.

"Gracias a su gestión -señala el comunicado de la Junta-, el ámbito de la Defensa tuvo por primera vez un peso protagonista en las políticas de una Consejería del Gobierno andaluz, impulsando en este sentido iniciativas de especial relevancia tanto en este sector estratégico, como en el sector aeroespacial o de la logística".

El impulso a las universidaddes privadas

La etapa de José Carlos Gómez Villamandos al frente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación también ha estado marcada por el debate sobre la implantación y expansión de nuevas universidades privadas en Andalucía y su encaje en el sistema público.

Actualmente funcionan en Andalucía dos universidades privadas, la Universidad Loyola Andalucía y la Universidad CEU Fernando III. Para responder a los críticos, en 2025, Gómez Villamandos remarcó en Comisión Parlamentaria que en Andalucía "no hay ninguna universidad privada cuyo inicio esté asegurado que no cuente con informe favorable del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades".

Para Gómez Villamandos, según dijo en aquella comisión, la implantación de una institución académica de iniciativa privada “no representa amenaza alguna para el sistema público, ni en materia de financiación, ni en pérdida de talento, ni en competencia desleal".

Gómez Villamandos llegó al Ejecutivo autonómico tras su etapa al frente del Rectorado de la Universidad de Córdoba, entre 2014 y 2022, y de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, entre 2019 y 2022.