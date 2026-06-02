La Junta ya trabaja en la antigua biblioteca de Amador de los Ríos como subsede del Bellas Artes y se descarta por completo la cesión a la UCO

La Junta de Andalucía ya está trabajando en el edificio donde se situaba la antigua biblioteca provincial de Córdoba, en la calle Amador de los Ríos, para que acoja fondos del Museo de Bellas Artes, ahora mismo sin espacio para exponer más obras. Así lo ha adelantado este martes el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, quien ha confirmado que ya se trabaja en el edificio. Según ha podido saber este periódico, será durante el segundo semestre de este año cuando se empiecen a trasladar esos fondos hasta Amador de los Ríos con el objetivo de que para primavera de 2027 ese traslado pueda estar completado.

Con esta confirmación queda descartada por completo una posible cesión a la Universidad de Córdoba (UCO) de dicho inmueble para ampliar sus instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, que se han quedado pequeñas. Sobre las negociaciones entre Junta y Universidad, lo que ha dicho Molina es que ahora mismo se sitúan "a nivel consejerías" toda vez que él entiende que desde el Gobierno andaluz se ha dado un "diálogo sincero" con la UCO y el rector, Manuel Torralbo, "lo sabe", ha añadido.

Puerta de acceso al patio del edificio de Amador de los Ríos. / VÍCTOR CASTRO

Antigua sede de Empleo en la calle Manríquez

Para el delegado de la Junta en Córdoba, la clave del trabajo que con sus inmuebles hace el Gobierno autonómico es que se haga un uso "eficaz y eficiente". Y una vez confirmado el tema de Amador de los Ríos, la duda que queda por despejar es saber qué ocurrirá con el edificio de la antigua sede de la Delegación de Empleo, en la calle Manríquez. Sobre esto último, Molina no ha terminado de aclarar qué va a pasar con ese edificio, situado en pleno casco histórico, al lado de la Mezquita-Catedral y muy cerca, precisamente, de Filosofía y Letras.

Lo que sí ha reconocido Molina es que la Junta quería vender ese edificio para tener ingresos con los que luego seguir invirtiendo en sus espacios. De momento, el fin que tendrá este inmueble no está del todo resuelto. En palabras del delegado, la clave estará en que "al final que tengamos una buena sede para el Bellas Artes, ingresos y que la UCO pueda tener resueltos los problemas" de espacio que tiene en su campus centro.

Entrada a la antigua sede de Empleo en la calle Manríquez. / A. J. GONZÁLEZ

El grueso de las inversiones en Amador de los Ríos, para 2027

Cabe recordar que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 ya contemplan una inversión de un millón de euros para el edificio de Amador de los Ríos, es decir, para adaptarlo a sede del Bellas Artes. Como señalan a este periódico fuentes del Gobierno andaluz, ahora mismo las tareas que se están llevando a cabo en el inmueble son de limpieza y preparación de espacios para la llegada de fondos. En cualquier caso, añaden, el grueso de las inversiones en este proyecto llegarán ya a partir del año que viene.