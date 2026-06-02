A juicio en Córdoba por defraudar 606.615 euros a la Seguridad Social moviendo un centenar de trabajadores entre empresas

Cuatro acusados irán a juicio desde este miércoles en la Audiencia provincial de Córdoba por, presuntamente, defraudar 606.615 euros a la Seguridad Social mediante una sucesión de empresas. La Fiscalía provincial sostiene que, en el marco de esta actividad, traspasaron un centenar de trabajadores entre sociedades, dejaron de abonar cotizaciones "sistemáticamente" y, en definitiva, crearon empresas para generar ingresos sin hacer frente a las deudas.

Por estos hechos, solicita que se impongan 1.105.400 euros en multas y 10 años de prisión al principal encartado, a quien atribuye dos delitos contra la Seguridad Social y un delito de frustración de la ejecución. También pide siete años de prisión y multa de 1.005.400 euros para un segundo procesado, por un delito contra la Seguridad Social y un delito de frustración de la ejecución, y tres años de cárcel y multas de 5.400 euros, respectivamente, para dos últimas personas acusadas.

"Existe clara interconexión y sucesión de empresas"

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal afirma que, como consecuencia de las investigaciones realizadas por las Fuerzas de Seguridad y de lo informado por la Seguridad Social, "se constata que existe clara interconexión y sucesión de empresas". En este sentido, alude a un "trasvase de trabajadores" que "eran dados de alta indistintamente en una u otra de las sociedades".

Sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Córdoba. / A. J. González

Algunos de ellos manifestaron que no eran conscientes de haber trabajado para el principal acusado. Esta persona es el "responsable de hecho" de las cinco sociedades constituidas y ponía en contacto a las diferentes empresas para cualquier servicio o evento. El segundo escalón de mando era ocupado por una encartada.

Por otra parte, la Seguridad Social destaca la coincidencia de actividad y objeto social de las mercantiles. La acusación pública alude, asimismo, a una "confusión de patrimonios sociales, prestaciones laborales indiferenciadas, apariencia unitaria externa" e incluso coincidencia en proveedores y clientes.

Mercantiles nuevas para obviar las deudas

También destaca "el denominador común del ánimo defraudatorio mediante el impago sistemático de cotizaciones (...), el incumplimiento de aplazamientos para dilatar los procedimientos mientras las deudas continuaban aumentando, la falta de colaboración con la Administración" y, por último, la creación de empresas libres de cargas para continuar con la misma actividad, generando ingresos sin hacer frente a las deudas contraídas.