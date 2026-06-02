Juanma Moreno lamenta la muerte de Gómez Villamandos: "Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha lamentado este martes la muerte del exrector de la Universidad de Córdoba (UCO) y consejero de Universidad, Investigación e Innovación, el cordobés José Carlos Gómez Villamandos. En una publicación en la red social X, Moreno ha reconocido que "tenemos el corazón roto" por la muerte de Gómez Villamandos, al que ha calificado como "una gran persona, un hombre bueno, inteligente y trabajador, inmensamente generoso, que dedicó su vida a la Universidad"

En su escrito, el presidente en funciones del Gobierno autonómico ha señalado que "te vamos a echar mucho de menos" y ha agradecido al exrector y consejero el trabajo realizado. "Gracias por todo, consejero, compañero y amigo".

Fue precisamente de la mano de Juanma Moreno cuando José Carlos Gómez Villamandos entró en la Junta de Andalucía como consejero de Universidad. El cordobés asumió la cartera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en julio de 2022 tras entrar en el Gobierno autonómico como independiente, sin ir en las listas de aquellas elecciones.

En las de 2026 sí que fue dentro de las listas, en este caso, como número 7. Cabe recordar que el PP sacó en Córdoba en las pasadas autonómicas 6 escaños.

Más reacciones

Las reacciones tras conocerse el fallecimiento del consejero no han cesado a lo largo de la tarde. Sobre todo a través de redes sociales, numerosos representantes políticos y sociales, así como asociaciones e instituciones, han querido trasladar su pésame a la familia y allegados de Villamandos.

El secretario del PP andaluz, Antonio Repullo, ha escrito en sus redes que "Andalucía pierde a uno de sus mejores servidores públicos". Para Repullo, Villamandos "fue un hombre de conocimiento, compromiso y talento; un trabajador incansable que dedicó su vida a la Universidad, a la investigación y al progreso de nuestra tierra. Pero, por encima de todo, fue una persona buena, cercana y generosa, de esas que dejan huella en todos los que tuvieron la suerte de conocerle".

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha señalado que "recibo con pesar la noticia del fallecimiento de consejero José Carlos Gómez Villamandos" y ha compartido "todo mi cariño y respeto para su familia y allegados"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que "lamentamos profundamente el fallecimiento del consejero" y has trasladado un abrazo a familiares y al propio Gobierno andaluz.